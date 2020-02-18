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ZEYNEP TURAN
18 Şubat 2020, Salı ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Merkür retrosunun burçlara etkisi

Sahneye inerek akılları bulandıracak, alınganlığı artıracak, ancak retroda doğanların yüzünü güldürecek günler başladı. İşte Merkür gerilemesinin burçlara etkileri...
KOÇ: Şüpheci tarafınızı yükseltecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır ilişkinizde sorunlar varsa, sessizliğiniz sevgilinizin kafasını karıştırabilir.
BOĞA: İyi niyetinizi suistimal ettiğini düşündüğünüz kişileri idare etmek istemeyeceksiniz. İş yerinizdeki kişilere mesafe koyabilirsiniz.
İKİZLER: Merkür gerilemesi, deyim yerindeyse size hayır diyebilmeyi öğretecek. İş yerinizdeki yoğunluk, çatışmaları da beraberinde getirebilir.
YENGEÇ: İş yerinizdeki sorumluluklarınızın artması endişelerinizi tetikleyebilir. Teknoloji, medya temelli konuları yönetmek için artı efor harcamanız gerekebilir.
ASLAN: Eleştiriye çok açık biri değilsiniz ancak bu süreçte tüm okları kendinize yönelteceksiniz. Projeleriniz için acele etmeyin.
BAŞAK: Her yere yetişme telaşınızdan dolayı dinlenmeyi bile unutacaksınız. Kendinizi rahatlatmanız, sağlığınız için de önemli olacak.
TERAZİ: Bir süredir haber beklediğiniz yerlerden gecikmeli cevaplar alabilirsiniz. Seyahate çıkma planlarınız varsa, evraklarınızı kontrol etmenizde fayda var.
AKREP: Kariyer hayatınızda ya da aile içindeki maddi konularda söz sahibi olabilirsiniz. Emeklerinizin arkasında durmak için bazı kişilerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
YAY: Ergenlik döneminde çocuğunuz varsa, onların duygusal iniş çıkışlarını yönetmekte zorlanabilirsiniz. Zamana bırakmanızda fayda var.
OĞLAK: Evde, iş yerinde, sosyal ilişkilerinizde yöneten siz olmak isteyeceksiniz. Çevrenizdekiler sizi baskıcı olmakla suçlayabilir. Pişman olacağınız, kırıcı konuşmalardan uzak durun.
KOVA: Taşınma, ev değişikliği gibi konuları düşünüyorsanız, araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz. Eşinizin ailesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.
BALIK: Doğrularınızdan şaşmayacağınızı ifade edebilirsiniz. Uzun süredir ilişkiniz varsa, evlilik konusundaki belirsizlikler kafa karıştırabilir.

ASTRO GÜNDEM
Merkür-Venüs iletişimi, sosyal paylaşımların gitgide azaldığı bir dönemi temsil ederken, ülkemizde eğlence mekanları gündeme gelebilir. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının ani sağlık sorunları konuşulurken, kardeş kavgaları ise başka bir boyuta taşınabilir.

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