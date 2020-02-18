Sahneye inerek akılları bulandıracak, alınganlığı artıracak, ancak retroda doğanların yüzünü güldürecek günler başladı. İşte Merkür gerilemesinin burçlara etkileri...

KOÇ: Şüpheci tarafınızı yükseltecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır ilişkinizde sorunlar varsa, sessizliğiniz sevgilinizin kafasını karıştırabilir.

BOĞA: İyi niyetinizi suistimal ettiğini düşündüğünüz kişileri idare etmek istemeyeceksiniz. İş yerinizdeki kişilere mesafe koyabilirsiniz.

İKİZLER: Merkür gerilemesi, deyim yerindeyse size hayır diyebilmeyi öğretecek. İş yerinizdeki yoğunluk, çatışmaları da beraberinde getirebilir.

YENGEÇ: İş yerinizdeki sorumluluklarınızın artması endişelerinizi tetikleyebilir. Teknoloji, medya temelli konuları yönetmek için artı efor harcamanız gerekebilir.

ASLAN: Eleştiriye çok açık biri değilsiniz ancak bu süreçte tüm okları kendinize yönelteceksiniz. Projeleriniz için acele etmeyin.

BAŞAK: Her yere yetişme telaşınızdan dolayı dinlenmeyi bile unutacaksınız. Kendinizi rahatlatmanız, sağlığınız için de önemli olacak.

TERAZİ: Bir süredir haber beklediğiniz yerlerden gecikmeli cevaplar alabilirsiniz. Seyahate çıkma planlarınız varsa, evraklarınızı kontrol etmenizde fayda var.

AKREP: Kariyer hayatınızda ya da aile içindeki maddi konularda söz sahibi olabilirsiniz. Emeklerinizin arkasında durmak için bazı kişilerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY: Ergenlik döneminde çocuğunuz varsa, onların duygusal iniş çıkışlarını yönetmekte zorlanabilirsiniz. Zamana bırakmanızda fayda var.

OĞLAK: Evde, iş yerinde, sosyal ilişkilerinizde yöneten siz olmak isteyeceksiniz. Çevrenizdekiler sizi baskıcı olmakla suçlayabilir. Pişman olacağınız, kırıcı konuşmalardan uzak durun.

KOVA: Taşınma, ev değişikliği gibi konuları düşünüyorsanız, araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz. Eşinizin ailesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

BALIK: Doğrularınızdan şaşmayacağınızı ifade edebilirsiniz. Uzun süredir ilişkiniz varsa, evlilik konusundaki belirsizlikler kafa karıştırabilir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Venüs iletişimi, sosyal paylaşımların gitgide azaldığı bir dönemi temsil ederken, ülkemizde eğlence mekanları gündeme gelebilir. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının ani sağlık sorunları konuşulurken, kardeş kavgaları ise başka bir boyuta taşınabilir.