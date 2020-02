Güneş, 19 Şubat itibariyle Balık burcuna geçiyor. Yaklaşık bir ay boyunca Balık burcunda hareket edecek olan Güneş yalnızca Balık burçlarını ilgilendiren bir durum değildir. Özellikle su grubu burçları için farkındalık yaratan günler başlarken, hava ve toprak grubu burçlarını destekleyecek, ateş grubu burçlarını ise sakinleştirecek.



İKİLİ İLİŞKİLERE DİKKAT

Balık burcunda arz-ı endam eden Güneş, tüm hislerimizi etkisi altına alırken, savunmacı yönümüzü de ortaya çıkaracak. aman bizi yavaş yavaş bahara doğru hazırlarken ruhumuzu sıkıştıran sorunlardan arınmamızı istiyor. Özellikle ikili ilişkilerde birbirini anlama çabası daha da kendini gösterirken, keskin konuşmalardan kaçınacağız. Duygu ve düşüncelerimizin kontrolü ise bizde olacak. Karar vermekte zorlansak dahi doğru olanı mutlaka bulacağız. İkili ilişkilerimizde sorunlarımızı halletmek için uğraşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu döngüde 'Olmuyorsa, olmuyor' demek o kadar da kolay olmayacak. Yaşadığımız olayları düşünmek yerine düşüncelerimize nadasa bırakacak ve olgunlaşmasını bekleyeceğiz. İnandığımız duygulara karşı oluşturacağımız savunmaları akıl süzgecinden geçirecek ve mantıklı bir karara varana kadar mücadele edeceğiz. Zodyak'ın son burcunda hareket edecek olan Güneş, bu süreçte aile birliği ile ilgili de güzel haberler alacağımızın işareti olacak. Özellikle bebek sahibi olmak isteyen anne ve babalar Güneş'in Balık burcundaki seyrinde müjdeli haberi alabilirler. Evlilikler, ilişkiler adına da hareketli bir süreç olacak. Aniden biten evlilikler, bir anda alınan evlilik kararları ise bu döngünün bir diğer gündemi olacak. Balık burcunun ilk on gününde doğanlar; düşüncelerini kolay kolay dile getirmezler. İçe kapanıktırlar. 6. hisleri çok gelişmiştir, bu nedenle sezgileriyle hareket ederler. Balık burcunun ikinci on gününde doğanlar; kişisel yaşam alanlarına çok düşkündürler. Para harcama konusunda tasarruflu olurlar. Duygusal kararlar almaya yatkındırlar. Balık burcunun üçüncü on gününde doğanlar; hayal güçleri gelişmiştir. İlgi alanı edinmekten keyif alırlar. Güçlü olurlar. Savunmacı yönleri yüksektir.



ASTRO GÜNDEM

Güneş bir ay boyunca Balık burcunda! Altın yükselişini yaşarken finansal kaynaklar gündeme gelebilir. 4 Temmuz 1776'da bağımsızlık bildirgesi okunan, dünyaya hükmetmeye çalışan ABD tarihinde az rastlanan doğa olayları ve yangınlar gündeme gelebilir.