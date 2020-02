Aileleri birçok yönden ele almak gerekir. Her aile yapısının kendine göre duygusal temelleri olduğu gibi, bu temelleri oluşturan yapı taşları da vardır. Ailenin oluşum sürecindeki en önemli aktörlerden biri de çocuktur. Aileler, çocuklar için ilk rol modellerdir. Çocuklar, ailelerini örnek alarak ve gözlemleyerek de nasıl davranmaları gerektiğini anlamaya başlarlar. Peki çocuğunuzun kendi ruhunun da koordinatları yok mu doğarken? Yani sadece bizlerden aldıklarını mı hayat yolculuğunda kullanacaklar? Hayır. Aslında doğduğu gökyüzünün kodlarına göre kendi ruhunun rengini de ortaya koymaya başlayacaktır. O güne kadar sizin gibi davranacak. Bu yüzden de o güne kadar sizin haritanız üzerinden değerlendirmek gerekir. Çocuğun üzerine yüklenen roller özelinde konuşursak, birçok çarpıcı çocuk rolleri ile karşı karşıya kalabiliriz. Elbette ki dinamikleri birbirinden çok farklı ilerleyen aile yaşantıları çocukları önemli ölçüde etkilemektedir. Burada astrolojinin önemi yadsınmamalı. Doğduğunuz anda gezegenlerin ve yıldızların bulundukları konum, bir bakıma sizin hayatınızı büyük ölçüde etkileyecektir. Siz doğduğunuzda gezegenlerin konumları ve dizilimleri karmaşıksa, maalesef evinizdeki durumlarda da karışıklıklar görmeniz kaçınılmaz. Elbette bu durumu negatif algılamamak gerekir. Her insan yaşadıklarıyla farklı bir şekilde başa çıkar. Kimisi ekstra mücadele gösterir, kimisi de durumu kabullenir. Gezegenlerin etkileri o kadar büyüktür ki, siz doğduğunuz anda bilincinizin en derinlerine yerleşirler ve sizin ikinci doğanız haline gelirler. Aile özelinde ortaya çıkan çatışmaları çözmek için başarılı ilişkiler kurabilmek gerekir. Ayrıca astrolojinin gücü, aile içindeki çeşitli durumları ve çatışmaları saptamaktan ve bu yolla sizlere farkındalık katmaktan geçer. Astroloji üzerinden aile dizilimi yapılarak geçmişten gelen korkular düzenlenerek, ebeveynlerin ve dolayısıyla yetiştirdikleri çocukların hayatlarına daha sağlıklı yön verme olasılığı artırılabilir. Kısacası önce kendi haritamızın, hayatımızın eksiklerini irdelemeliyiz.



ASTRO GÜNDEM

Bugün gökyüzü bize her köşeden haber akıtacak. Mars-Uranüs 120'liği, dünyada birçok ordunun konuşulacağını işaret ediyor. Devrim gezegeni atağa geçerken, TSK'nın öne çıktığını da göreceğiz. Ayrıca sağlık sektöründeki büyük gelişmeleri de bugünlerde duyacağız.