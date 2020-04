Dün gerçekleşen Yeniay, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na, hem de İslam âleminin en önemli günlerinden biri olan Ramazan'ın ilk gecesine denk gelmesi açısından ülkemiz için yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Bu çakışma, dünyada yine en önemli yer olduğumuzu bize hatırlatacak gibi görünüyor. Güneş'le Ay'ın kavuşma hali bu sefer Boğa burcunda gerçekleşirken, 2019 Mart ayında Boğa burcuna taşınan devrim gezegeniyle iletişim kuracak. Kısacası Yeniay, gücünü devrim gezegeninden alacak. Bu durum insanlığı çok önemli sayılacak adımların beklediği anlamına geliyor.



TEKNOLOJİ CAN DAMARI

Kimileri yaşamın mutluluğunu anlık duygularda aramaya yönelirken, çığırından çıkan görüntülere ve yaşanan olaylara dünyadaki seyirciler olarak yakından şahitlik edebiliriz. 'Virüs bizi gerçekten eve mi kapattı yoksa bir tatbikatın içinde miyiz?' sorularını çözerken, duyarsızlığın virüsten daha hızlı yayıldığını fark edebiliriz. Bu süreçte beklemediğimiz insanlardan şaşıracağımız tepkiler ve davranışlar görebiliriz. Unutmayın; Yeniay, 'Çevremizde 'değişik' diyebileceğimiz insanlar olacak' diyor. Her şey geçmişe karışırken kimse eskisi gibi olmayabilir. Kimileri ileriye dönük detaylı planlar yaparken, toplumlar arasındaki uçurumu daha da derinleştirecek yeni yaşam tarzlarını ve yeni tüketim biçimlerini görebiliriz. Teknolojinin dünyada bulunan gıda, eğitim, hizmet, sağlık gibi her sektörde yüksek oranda kesintisiz iletişimi sağlayan bir can damarı olduğu gerçeği daha iyi anlaşılabilir.



ÖNEMLİ KARARLAR

'Ülke yönetimleri sert sınavlara tabi tutulacak' diyor kavuşumlar. Eşine az rastlanır transitlerin gökyüzündeki seyri (Mars ve Satürn'ün Kova hali), dünyadaki birçok yönetimin verdiği sınavlara yakından tanıklık edebileceğimizi işaret ediyor. Küresel anlamda önemli kararlar ve detaylı yapılandırmalar söz konusu olabilir. Jüpiter–Plüton kavuşumu, dünya malının bir yere kadar fayda sağladığını, asıl kurtuluşun manevi değerlerde olduğunu görmemizi sağlayabilir. Tüm bunlarla birlikte ABD'nin New York kentinin virüsten ciddi anlamda yara almış olması, bu ülkenin transfer şehri olduğu kanısını bertaraf edebilir.



ASTRO GÜNDEM

'Kozmik zaman, sırlı olayları da konuşuyoruz' diyeceğiz. Güneş-Neptün kontağı ile daha önce yaşanmış uçak kazalarının sebepleri gündeme gelebilir. 6 Haziran 2006 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Sırbistan konuşulabilir.