Yeniay süreciyle birlikte global kuruluşların ve toplulukların açıklayacakları raporlarla, sancılı süreçlerden geçtiklerine tanıklık edebiliriz. Uluslararası firmaların ve şirketlerin toplantıları ve yaptırımlarının gerçekleşmesi beklenenden daha geç olabilir. UEFA'dan Apple'a hatta IMF'ye kadar büyük kuruluşların şaşırtıcı hatta şok edici yaptırımları hepimizi düşündürebilir. Topluma yön veren kurumların sıkıştığını görmeye başlarken, popüler firmaların birleştiğine ve ortaklık imzaladıklarına şahit olacağız.



TOPRAK ANA DÜNYANIN MESELESİ

Satürn ve Uranüs'ün sert iletişiminden kaynaklı, toprak ve tarım olayları ile ilgili gündemde ani gelişmeler yaşanabilir. Ülkemiz için güzel gelişmelerin yaşanmasını temenni ederken; hem dünyada, hem de Türkiye'de yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı ile ilgili önemli kararlar alınabilir. Doğal kaynaklarımızın değerli olduğunu yaşanan süreçlerle daha iyi anlayacağız. Karadeniz'imiz konuşulurken, astrolojiye göre tarihin tozlu sayfalarını yeniden açabiliriz. İnsanlığın bir eşikten atladığını fark ederken, çantasını toplayan AVM'lerin ne olacağı konusu da açıklığa kavuşabilir. Her şerrin sonunda bir umut ışığı vardır. Daha minimalist, daha kolay yaşamaya itiliyoruz. Giyimden kuşama, tüketimden harcama tarzımıza kadar bizi değiştiren Covid-19 ile birlikte hiçbirimiz aynı kalmayacağız. Hangi markalar Covıd-19'un karanlığında kaybolacak?

Dünyanın ünlü tekstil markaları

Dünyaca ünlü kozmetik markaları

Son 20 yılda gündelik hayata inen estetik operasyon metotları

Vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları



YELKENLERİNİ ŞİŞİRECEK ŞİRKETLER

Google: 4 Eylül 1998 yılında kurulan, Ay burcu Kova ve Uranüs'ü Kova olan şirket, stratejilerini açıklarken, yenidünya düzeninde yaptığı işin kayıtlarımızı tutmak olduğu açıklanabilir. Para biriminin kredili sisteme geçişini duyurabilir.

Facebook: 4 Şubat 2004'te kurulan, burcu Kova, Neptün'ü Kova olan şirket, bedava internet ulaşımını sağlamak için adım atacağını açıklayabilir.

SpaceX: 6 Mayıs 2002'de kurulan, burcu Boğa, Neptün'ü Kova olan şirketin CEO'su Elon Musk, uzayın derinliklerinden yeni haberler verecek.

Blue Origin: 8 Eylül 2000 kuruluşlu, burcu Başak, Neptün'ü Kova olan şirket kendi uydusunu atarken, bankalarda ve sanal para sistemlerinde tek olmayı hedeflediğini de duyabiliriz.



ASTRO GÜNDEM

Nefesimiz bedenimize sığmıyor! Merkür-Plüton 90'lığı ile Avrupa ülkelerindeki karışıklığın dozu farklı noktalardan yükselirken, eş zamanlı olarak birçok medya organı eleştirilere maruz kalabilir.