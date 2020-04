Tüm dünya çetrefilli günlerden geçerken, evlerimize kapanıp kendimizle baş başa kaldık. Bir anda gündelik akışımız sekteye uğrarken, bir yandan da birçok konuya dair daha derin düşüncelere dalıp gittiğimiz bir zaman diliminden geçiyoruz. Kimimiz geçmişe dalıp gidiyor, kimimiz şimdiye odaklanıyor, kimimiz ise geleceği düşünüyor. İşin özünde bu süreç belki de en çok manevi duygulara yönelmenin, iyi duygularla beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Zaman öyle ya da böyle ilerlerken yaşadığımız her an, geride bıraktığımız her saniye aslında anılarımızı oluşturuyor. Geçmiş de gelecek de şimdinin içinde gezinirken, geriye dönüp baktığımızda anılarımızın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz. Çünkü geçmişe dair kötü duygular bile bugün için önemli bir tecrübe barındırabilir nihayetinde. Çünkü anılarımız bizi olduğumuz kişi haline getirir. Verdiğimiz kararları sevmemizi ve buna göre davranıp kendimiz olmamızı sağlar. Anılarımız olmadan biz var olamayız. Her ne kadar bazılarını hatırlamak istemesek de bazı anılar paha biçilemezdir. Şansınız olsaydı geriye dönüp bazı anları yeniden yaşamak ve tüm ayrıntılarını hatırlamak isterdiniz değil mi? Akılda tutulan anılar ve duygular şüphesiz duygusal zekamızın bir ürünüdür. Geçmişin belli anlarını tazelemek kimi zaman hüzünlü olsa da harika bir duygudur. Yeri gelir bir parfüm kokusu bile bizi olmadık yerlere götürebilir. Öfke, korku, üzüntü, mutluluk ile gelen anılar zihnimizde en uzun süre kalan anılardır. Deneyimlerimizden öğrenmemizi sağlayan bu duygular gelecekte aynı durumlarda olduğumuzda vereceğimiz kararları etkiler. Ancak zihnimiz sonsuz hafızası olan bir video kamera olmadığı için her şeyi hatırlamak imkansızdır. Hem çektiğiniz hem de içinde olduğunuz fotoğraflar, bulunduğunuz ana ışınlanmanızı sağlayan yegâne unsurlardan biridir. Boşuna 'anı ölümsüzleştirelim' dememişler. Sahip olduğunuz fotoğraflar en değerli hazinelerinizdendir. Çocukluğunuzdan yetişkinliğinize kadar size eşlik ederler. Anılar bizi biz yapar ve bazen aynı duyguları yaşamamızı sağlar. Düşünün, daha önce sarıldığınızda içinizde oluşan hissiyatın bir sonraki sarılışınızda içinizde aynı şekilde oluşması anılar sayesindedir. Anılar hissetme şeklimizi, korkularımızı, beklentilerimizi ve daha nicelerini sayısızca deneyimlememizle oluşur. Deneyim her şeyin ötesinde bizi geliştirir. Anılar önemlidir çünkü onlar olmadan kendimizi gerçekleştiremeyiz.



ASTRO GÜNDEM



Gelen geçer, konan göçer dedirtecek Güneş- Uranüs kavuşumu! Ülkemizin yer altı kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Ay burcu Balık, 31 Ağustos 1985 doğumlu Prens Salman, Suudi Arabistan'ı dünya siyasetine taşımaya devam edecek.