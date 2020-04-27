Haberleşme ve diyaloglarımızı temsil eden gezegen Merkür, bugün Boğa burcunda gizemli bir yolculuğa çıkıyor. Kendimizi ve çevremizi bolca sorguladığımız, anlamaya çalıştığımız şu günlerde Merkür'ün Boğa burcuna olan ziyareti aramızdaki ilişkileri farklı bir boyuta taşıyabilir. İçimizdeki duyguları amansız bir şekilde ortaya çıkarma isteğimizin arttığını hissedeceğiz. Ne kadar dengemizi korumak istesek de duygusal olarak patlamalar yaşamak tesadüf olmayabilir. Zihinler toprağın gücüne teslim olurken konuşmalar ağırlaşabilir. Diğer yandan Merkür'ün Boğa hali hepimizin kafasında tuhaf tezler oluşturabilir.



YAKINLAR UZAK, UZAKLAR YAKIN GELEBİLİR

İletişim ve haberleşme gezegeni Merkür, Boğa burcuna konuk olurken içimizdeki gizli duyguların açığa çıkabileceğini bizlere gösterecek. Kendimize çok yakın hissettiğimiz kişilerle iletişim sorunları yaşayabilir, onlardan uzaklaşmak isteyebiliriz. Tam tersine bize uzak olan ve çok iletişimimiz olmayan kişilerle de üst düzey iletişimler kurup yeni birlikteliklerin kapısını aralayabiliriz. Zorluklar ne kadar çok olursa dayanma gücünüz o kadar artacak! Kendinizi sakin ve tahmin edilebilir mi buluyorsunuz? Bütün bildiklerinizi unutun! Çünkü Merkür bize en tahmin edilemeyen olayları göstermeye geliyor. 'Niye Merkür bildiğimiz seyirden çıkıyor?' derseniz devrim gezegeni ile iletişim kurup kavuşacağını belirtmek isterim. Beklenmedik hamleler ve planlarla hayatımıza farklı bir ivme katmak için adımlar attıracak. Ilımlı ve kırılgan yapısını ardında bırakıp risk alan ve inandıklarının arkasından gitme gücünü gösterenlerin sayısı artacak. Realist ve temkinli düşünen, kararlarını acele etmeden zamana yayan, gerektiğinde cesur adım atanlar uzun vadede kazanabilir. Bu döngüde dikkat etmemiz gerekenler:

Sağ gösterip soldan vurmaya çalışan kişiler

İyi niyetimizden yararlanmaya çalışan iş arkadaşları

Tembellik ve yersiz hoşgörüler

Ailemizin ısrarla almak istediği kararlar

Aceleci olmak ve hayata dair atacağımız adımları tekrar tekrar düşünmemek

Aşırı düşünme ve hareketsizlik



ASTRO GÜNDEM

Merkür bu akşam Boğa burcuna geçiyor! Paranın rengi değişirken bu döneme özel paralar basılabilir. Merkür- Ay Düğümü 60'lığı ile toryum gibi maden kaynakları gündemde gelirken, uydular önümüzdeki günlerin konusu olabilir.