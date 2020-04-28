Merkür'ün Boğa burcundaki seyri, içinde önemli mesajları barındırıyor olacak. Elbette ki böylesine izole ve zorlu günlerden geçerken bu mesajları öngörmek, deyim yerindeyse puzzle'ın parçalarını birleştirmek kolay değil. İşte bu noktada akılcı düşünmek, sabırlı olmak, soğukkanlı hareket etmek, ölçülü ve dengeli girişimlerde bulunmak önemli olacak. Hayatta başarmak ve yaşamak istediğimiz çok şey var. Bunları elde etmek adına sürekli düşünüp plan yaparız. Ancak bu planları gerçeğe uyarlamak adına daha fazla çalışmamız ve emek vermemiz gereken bir döngüden geçtiğimizi unutmamamız gerekiyor. Gözümüzü dört açmalı ve hedeflerimize sıkıca sarılmalıyız. Kararlı olduğumuz takdirde zihnimiz de bir o kadar dayanıklı olacaktır. Merkür Boğa burcundayken kendimizi;

Daha sosyal

Daha arkadaş canlısı

Daha sevecen

Daha kıskanç

Daha sinirli hissedebiliriz. Düşünce ve fikir olarak daha fazla desteğe ihtiyaç duymak istememizin sebebi sosyal çevremizde baskınlığımızı hissettirmek için olabilir. Dolayısıyla manevi destek göremediğimiz kişilere karşı daha sert tepkiler verebiliriz. Düşünme şeklimizi etkileyen ve zihnimizi yöneten Merkür'ün bizi yükselteceği alanlar:

Eğitim

Sanat

Kişisel gelişim

Sağlık Gündemde olabilecek ünlüler:

Cem Yılmaz

Aykut Kocaman

Kraliçe II. Elizabeth

Demet Evgar

Adele Bu döngü aklımızı aktif bir şekilde kullanmaya iteceğinden zihinsel yorgunluktan bitap düşebileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Migren rahatsızlığımız varsa yoğun stresli konuşmalardan uzak durmamız şart! Aklın temsilcisi Merkür'ün ataklı ise şöyle:

1 MAYIS

Merkür, Uranüs'ün kalbinden geçerken, eş zamanlı birçok ülkede işlenmemiş madenler gündeme gelebilir. Altın, petrol, doğalgaz gibi ham madenler daha çok konuşabilir.

5 MAYIS

Merkür, Güneş'in kalbinden geçecek. Burcu Boğa olanlar kariyerinde, Ay burcu Boğa olanlar ilişkilerinde daha sorgulayıcı olabilir. Hepimizin gündelik hayatında ise eklem ağrıları, baş ağrıları, uykusuzluk, gündüz uykuları artabilir.

12 MAYIS

Merkür'ün Boğa burcundan çıkışı! Eğitimini yarım bırakanlardansınız, Merkür Boğa burcundan çıkarken, hamle yapabilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Global firmalarda yönetim şekilleri değişmeye başlıyor. Yeni oluşumlar piyasaları hareketlendirirken; Merkür-Satürn 90'lığı siyasette eski defterleri yeniden açabileceğimizi işaret ediyor. 1963 yılında Satürn-Kova döngüsünde imzalanan İngiltere-Ankara anlaşması gündeme gelebilir.