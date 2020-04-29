25 Nisan'da Merkür'e kafa tutup geri gitmeye başlayan yer altı gezegeni Plüton, gerçekleri en yalın şekilde izletecek. Dünyada hava sahaları birer ikişer açılırken, hepimizin yüreklerine ilk etapta su serpilecek. Dünya normale dönmüş gibi görünürken, Plüton geri vites yapıp dikiz aynasına bakmadan geri giderken, algısı açık olan kişiler işte asıl o noktada tuhaf bilgiler paylaşmaya başlayabilir.



DEJAVU!

2008'den bu yana yılda 4.5 aya yakın geri giden ve yaptığı her şeyi yazıp çizdiğim gezegeni yine pür dikkat kesilip size anlatacağım;

10 Ocak 2020'nin başından bu yana ne yaşadık? Kimler neler yaptı? Hangi ülkenin işine taş koydu? Bunu bu sefer rakamlarla daha iyi göreceğiz. Siyasetin akışı değişirken, ticaretin de akışı değişecek. Ülkelerin bu kriz ortamında bilmediğimiz bazı rakamları açıklaması ile yüzleşebiliriz.

Aç gözünü ve beni izle, diyor 2020!

Plüton zamanın tüm kirli hesaplarını dökerken, çağlara yansıyacak dönüşümleri ve kırılmaları da beraberinde getirir. Bir jenerasyon gezegeni ortalama 16 yıl bir burçta kalır. Düşünsenize tüm burçları bitirip başa gelmesi insan ömrüne yetmediği için takibi de çok zordur. 192 yıl önce Plüton, Oğlak burcundan geçmiş. 192 yıl sonra özelikle bu zaman diliminde ve bir de diğer yıkıcı gezegenlerle kavuşarak geçmesi ise yine insanlığa büyük mesaj vereceği anlamına geliyor. Buradan ne kadar talihsiz olduğumuzu değil ne kadar çok sorumluluğumuz olduğunu çıkarabiliriz. 2008-2024 yılları arası boyunca Plüton-Oğlak seyrine hep birlikte şahitlik ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Size tavsiyem bu dönemde kendinizi tanımaya ve değiştirmeye çalışın. Başkalarını asla eleştirmeyin. Çünkü zaman bizleri sıkıştırmak için elinden geleni ardına koymayacak. Plüton, hepimizi kendi nefsiyle ve egosuyla tanıştırmayı hedefliyor. Bu da kendimizi tanıyamadığımız birine dönüştürebilir. Ya da kendimizi dizginleyip dilimize ve kalbimize hâkim olmamızı sağlayabilir. Plüton Retro'su insanlık tarihinde olması pek mümkün olmayan ne varsa olması için akan zamanın içine kolektif bilinci sıkıştırmaya devam edebilir. 4 Ekim'e kadar Retro yapacak Plüton, gündemimizde olan virüsün mutasyon geçirdiğini ve ikinci dalgasını bazı ülkelerde görmemizi sağlayabilir.



ASTRO GÜNDEM

Özgürlük kavramı yeni dünya düzenine uyarlanmaya başlıyor. Merkür-Venüs çelişkisiyle Avrupa ülkelerinde ifade özgürlüğü ve gazeteciler gündeme gelirken, birçok ülkede istihbarat yöneticileri değişebilir.