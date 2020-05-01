500 yıl sonra Oğlak burcunda Stelyum yapan gezegenler… 500 yıl sonra Endülüs'te okunan ezanlar… İnsanlık daha neler görecek derseniz, Plüton bizi adeta tarihi bir yolculuğa çıkaracak ve 1771 yılına götürecek. 'Orada ne var?' derseniz; Fatih Cami'nin açılışı var.

İZ BIRAKAN DÖNGÜLER



1 Şubat 1935 tarihinde Ayasofya müze olduğunda Ay Oğlak fazında ve Plüton 24 derece Yengeç burcundaydı. Plüton bugünlerde yine bu tarihin karşısında aynı derecelerde yer alıyor. Yani Ayasofya Plüton karşıtlığından geçiyor. Dolayısıyla Plüton tarihin iz bırakan döngülerinden geçeceğimize işaret ediyor.

Ülkemizde manevi değeri olan birçok yapı gündeme gelebilir. İnsanlığın açıkça dile getiremediği konular gün yüzüne çıkabilir. Ruhban okulları konuşulabilir. Ayrıca yerin altında gizli kalan ve insanlığın kaderini tayin etmeye çalışan eski yapıların da devinimden geçtiğine bir şekilde şahitlik edebiliriz.

'Dünyada virüs bitti mi bitmedi mi?' diye tartışıladursun, İpekyolu güzergahının lojistiği kara yolları da gündeme gelebilir. Eğer dikkat kesilirsek; Ekim'e kadar gücün el değiştirişini bu güzergahta görmeye başlayabiliriz.

İş dünyasında isimler ve kurumlarda güç dengeleri değişirken, Türkiye'nin gündemi de hızlanabilir. Elbette kurnazlar da bir bir su yüzüne çıkabilir.

Peki Ekim ayına kadar Plüton hangi ülkeleri gündeme taşıyacak? Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, İran ve Kafkasya ülkeleri, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan.

Plüton geri giderken bizler de hangi yöne gideceğimize karar vereceğiz. Türkiye ve dünya gündemi yalnızca virüs, siyaset ve tarihi yapılar ile değil; aynı zamanda kenar kuşak ülkeler ile ilişkilerle de şekillenebilir. Çin'in İpekyolu güzergahına kenar kuşak denir. Yani Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran, Suriye ve Türkiye, bu hususta gündeme gelebilir. İş insanlarının özellikle bu ülkelere yönelmesi tesadüf olmayabilir.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR



Fransa, tarihine ilkleri yazan ülkeler arasında yer alabilir. 22 Eylül 1792, Plüton'u Kova olan Fransa'nın natal chart'ı ise 'Baştan aşağı tüm dengeler değişebilir' diyor. Hatta bu değişimi iskambil kağıtlarına benzetebiliriz. Fransa'da sinek kıymetli olurken, kupa bu sefer değerini kaybedecek. Kartların anlamları ise şöyle:

Kupa; asil sınıfı ve dini dogmaları taşıyıp yayan kiliseyi, Karo; geçimini ticaret ile sağlayan orta sınıf tüccarları, Sinek; taşrada yaşayan ve çiftçilikle uğraşan köylüleri temsil eder.

Bu nedenle kart oyunlarında kupa değerli, sinek en değersizdir.



ASTRO GÜNDEM

Bugünlerde bir yandan komşu ülkelere yardım edip diğer yandan onları eleştirebiliriz. Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu ise medya sektöründe devrim niteliğinde yaşanacak gelişmelere işaret ediyor.