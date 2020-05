Bildiğiniz üzere dünya uzun zamandan beri çok kritik günlerden geçiyor. Hayatın her alanında belli sıkışmalar ve tıkanmalar yaşıyoruz, hem maddi, hem de manevi anlamda ciddi kaygılar yaşıyoruz. Elbette ki aramızda daha dirayetli, süreci tüm sabrıyla yönetenler de var. Ancak uzun zamandır evlerimize çekilmemiz, duygusal iniş çıkışlarımızı yükseltip deyim yerindeyse kimyamızı bile değiştiren etkiler bırakıyor. Bu süreçte olumsuz duygulara kapılabilir, motivasyonumuzu toparlamakta güçlük çekiyor olabiliriz. Peki bu zorlu günlerde ne yapabiliriz? Dünyayı aniden saran salgın hepimizin zaman algısıyla oynadı. Eve kapandığımız şu günlerde zaman bizim için geçmek bilmiyor hatta kimi zaman hangi günde olduğumuzu bile unutabiliyoruz. Salgın durumu hayatımızın her alanında etkisini göstereceği için zaman kavramı ile kendimizi daha fazla stres altına sokmamamız gerekiyor. Kötüyü düşünmeyi bırakma zamanı geldi. Hastalık ve salgınların dünyayı zorlaması her gün rastlanabilecek bir gelişme olmadığı gibi gerçekleştiğinde de bizleri fiziksel ve psikolojik olarak yıpratır. Duygusal reaksiyonlarımızda dengesizlikler yaşarız ve mantıklı davranmaktan uzaklaşırız. Bu bağlamda travmalar ve duygusal çöküşlere karşı daima hazırlıklı olmak bizleri bu süreçlerde daha mantıklı hareket etmeye itecektir.

Hijyenik bütün önlemleri alarak.

Kaygı, öfke, korku ve umursamazlık gibi davranışları geride bırakarak.

Soğukkanlı ve mantıklı davranışlar göstererek.

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenerek.

Eski alışkanlıklarımızı değiştirerek.

Duyduğumuz her şeye inanmayarak.

Gelişmeleri yalnızca bir kaynaktan değil, birkaç kaynaktan takip ederek.

Kendimize ve çevremize salgının farkındalığını aşılayarak.

En önemlisi ise bunun gibi olayları ciddiye alarak. Hem kendiniz hem de çevreniz için farkındalık sağlamak salgınlarla başa çıkmak için önem taşıyor. Bizler birbirimizden güç alan insanlarız. Sevdiğimiz insanlarla konuşup moral ve motivasyonumuzu üst seviyede tutmalı ve olumsuz olayları geride bırakmak için tedbiri elden bırakmamalıyız.



ASTRO GÜNDEM

Kaç devir geldi geçti ancak böylesini görmek bize düştü diyeceğiz! Çin'in Uygur bölgesindeki madenler dünya gündemine gelebilir. 16 Ekim 1923 tarihinde kurulan Walt Disney Company hakkında ortaya çıkan iddialar bugünden sonra peşini bırakmayabilir. Ay- Merkür 120'liği ise geleneksel değerleri ve birlik beraberliği destekliyor.