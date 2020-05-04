Ay'ın Dünya'nın çevresindeki dolaşımını baz alan Hicri takvim, İslami takvim olarak adlandırılmaktadır. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden, 12 kameri aydan oluşan takvimdir. Hicri takvim oluşturulmadan önce yıllar rakamlar bazında değil, olayların isimleriyle adlandırılmaktaydı. Hicri takvim, Hz.Ömer'in halifeliği döneminde, Hicret'ten 17 yıl sonra, Hicret yılı 1 olarak kabul edilmiştir.

Hicri takvim, Şemsi takvimi ve Kameri takvim olarak ikiye ayrılır. İslamiyet öncesinde Arap toplumunda savaşmanın yasak olduğu Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayları hürmet ayları olarak nitelendirilmiştir. Kameri takvimde ayların yerleri 3 yılda bir 1 ay eklenerek sabitlenmesine Nesi adı verilmiştir. Bu sabitlemenin amacı hac ve hacla ilgili detayları uygun bir mevsime getirmekti. Hz. Ömer zamanında hicri takvime geçilmesiyle Recep, Şaban, Ramazan gibi kutsal aylar her yıl 11 gün öne çekilerek her mevsime denk gelebilmektedir.

Hicri takvim, Miladi takvimden ortalama 10 gün daha kısadır. Bu durum Ay'ın döngüsüne göre hesaplanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Miladi takvim ise Güneş döngüsüne göre hesaplanmaktadır.

Mübarek kılınmış anlamına gelen Muharrem ayı; günah işlemenin yasak olduğu mübarek ayların ilkidir.

Savaş ya da erzak için yola çıkılan, evlerin boş kaldığı ay Safer ayıdır.

Rebiülevvel ilkbahar

Rebiülahir son bahar

Cemaziyelevvel ilk don veya ilk çorak

Cemaziyelahir son don veya son çorak anlamına gelmektedirler.

Saygı anlamına gelen Recep ayı ise mübarek ayların ikincisidir.

Şaban ayı su bulma amacıyla insanların dağıldığı aydır.

Ramazan ayı oruç ayıdır.

Şevval ayı yükselmiş anlamına gelir.

Barışa sahiplik eden anlamına gelen Zilkade ayı ise üçüncü mübarek aydır.

Ramazan ayı sabır, şükür, ibadet ayıdır. Biz insanların yetinmeyi öğrendiği, aza kanaat ettiği, elindekinin değerini bilmesi için vesile olan aydır.

Zorlu ayların içine hapsolduğumuz günlerde gelin bu mübarek günlerin güzelliğine kulak verelim. Kalp gözümüzü açıp, sabırsızlığımızdan, kötüyü konuşmaktan, düşünmekten ve duymaktan uzaklaşalım.

Ay'ın boşlukta olduğu ve dikkat edilmesi gereken günler: 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31 Mayıs.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Neptün 90'lığı 'Nereden başladığın değil nereye doğru yürüdüğün önemli' dedirtecek. Dünya siyaseti hararetli günlere doğru evrilirken, birçok ülkede seçimler dillendirilmeye başlanabilir. Diğer yandan yeni yasalar gündeme gelebilir.