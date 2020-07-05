2020 yılının başında olan ve 502 yıl önce de yaşanan Plüton, Satürn ve Jüpiter kavuşumu, tarihte belki de bizi daha önce insanlığın yaşamadığı birçok ilke şahit kıldı. Binlerce deneyimden geçtik. Öyle ki hayatımızın ne yöne gittiğini kestiremiyor olabiliriz. Peki dünyayı bu kadar sıkıştıran günler, toprak burcunda başlayan dizilim toprağı hareket ettirir mi? Öncelikle toprak burçlarında gerçekleşen dizilim yalnızca toprak burçlarını hareketlendirmeyecek. 2020 yılında 6 tane tutulma gerçekleşiyor. Bunlardan dört tanesi ay tutulması olacak. Bugün de üçüncü tutulma gerçekleşiyor. 2020 yılının Mayıs ve Temmuz ayındaki toprak hareketleri aslında 2019'un ekinoks döngüsünde 21-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul toprak hareketliliği ile bize mesajını vermişti. Tabii ki her şeyin en doğrusunu zaman gösterecek ama astrolojiye göre tarihte az rastlanan gökyüzü olaylarından, gezegen kavuşumlarından, tutulmalarından ve retrolarından geçerken, Jüpiter ve Plüton'un da bu yıl üçüncü kez kavuşumuna şahitlik ederken depremi ve doğa olaylarını birçok ülkede konuşuruz. Zaten hatırlarsanız yılın başında yaşadık. '2020 Şifreler Çözülüyor' kitabımda Kandilli Rasathanesi'ni içeren bölüm ile rasathanenin 2009'da ölçümlediği toprak hareketlerini karşılaştırdığımızda bolca artçılardan bahsedebiliriz. O yüzden de '2020 Şifreler Çözülüyor'un Temmuz ayı temasını toprağın şifreleri çözülüyor olarak yorumlayabileceğiz. Kandilli Rasathanesi'ne göre 2007-2009 yılları arasında yaşanan artçıların üstüne çıkabileceğini vurguluyor. 2007'de Jüpiter, Oğlak burcuna geçmeye hazırlanırken 5834 deprem hareketi Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmıştı. Bu demektir ki o yıllardaki yaşanan artçıların benzerleri özellikle de 2020'nin Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kaşımıza çıkabilir. Peki İstanbul? İstanbul şehrini natal haritasına göre yorumladığımızda aslında 2019'un Eylül ayında toprak hareketlerinin mesajını almıştık. 2019'un Eylül'ünde Güneş ekinokstan yani Terazi burcuna geçerken İstanbul kendi içinde küçük de olsa kendi hareketini ve sıkışmasını bize hissettirmişti. Ve 2020 yılının ilk günleri ay, Balık burcunda başladı. İstanbul'un 29 Mayıs 1453 yılı ile ilgili haritası açıldığında ay burcunun Balık olduğunu göz önünde bulundurursak ve dolayısıyla 2020'nin birçok konuda İstanbul'un ilklerine şahit olduğuna bakarsak Marmara'daki fay hatlarının bu yıl içinde konuşulabileceğinin altını çizmememiz yerinde bir tespit olabilir. Özellikle tutulma günlerinde en çok sorulan sorular arasında yer aldığı için bu yazıyı yazıyorum. Denizlerle ilgili fay hattını ilgilendiren bir yıldan geçiyoruz. Ve dolayısıyla da Neptün hareketi denizlerdeki fay hatlarının hareket edeceğini işaret ediyor. Bunun yansıra da tutulmalar doğa olaylarını, toprak burcundaki dizilimlerse toprak sıkışmalarını ve faaliyete geçmeye hazır, fay hatları tekrar şaşırtıcı kırılmalara yol açabilir. 2007-2008 istatistiklerini 2020 ile karşılaştırdığımızda birçok ülkede toprak ve enteresan fay hatlarının hareketini görebiliriz. Örneğin; İran, Suudi Arabistan'da olabileceğini ve bu depremlerin ve fay hatlarının, özellikle de denizlerdeki bu hareketliliğin biraz da Harp silah teknolojisine yorulacağını işaret ediyor.



ASTRO GÜNDEM

Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Türkiye için önemli bir dönemeci temsil ediyor. Yılın başında yaşanan gezegen dizilimlerine vurgu yapıyor. 27 Aralık 1945 tarihinde kurulan Oğlak burcu IMF birçok ülkede konuşulabilir. Satürn'ün Oğlak burcuna geri gelip Ay tutulmasında rol alması yeni dünya düzeninde tanzim edilen turizmi gündeme getirecek.



