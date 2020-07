Dün Oğlak burcunda gerçekleşen yılın üçüncü ay tutulması, bizlere hayatın amacını sorgulatacak. Gökyüzünün bizlere göstermek istediği her şeyi yerinde ve zamanında yaşayacağız. Emeklerimizin karşılığını alırken, çevremizdeki kişilerin değişimini de bu tutulma ile gözlemleyeceğiz.



SABRIN SONU SELAMET

2020'nin başından bu yana zorlu birtakım süreçlerden geçtik. Halen de bunun etkilerini görüyoruz. Toprak burcundaki tutulma ise zorlukların ardından mutlaka bir ışık geleceğini önümüze çıkaracakları ile bizlere gösterebilir. Ayın bizlere cesareti de aşılaması, bizleri daha özgüvenli bir hale getirebilir. Ey ay tutulması cevherlerimizi ortaya çıkar! Her ne kadar cevherlerimizi ortaya çıkarsa da bu tutulma, aynı zamanda güçlü yönümüzü de daha fazla ön plana koyacak. Öfkemizi kontrol edemezsek, tutulma ile birlikte tabiri caizse bir yanardağa dönüşebiliriz. Ailemizle uzlaşamadığımız belli başlı konular gündeme gelirken, gerginliğin kat sayısının arttığını ağzımdan çıkan her sözle daha iyi hissedeceğiz. Temmuz ayının bize getirdikleri yalnızca öfke ve sinir harbiyle sınırlı kalmayacak. Ay tutulması bizlere üzerimize yapışan duygulardan da silkelenmemiz gerektiğini hatırlatacak. Ay tutulmasında adından söz ettirecek sektörler:

Otelcilik

Sinema ve reklam sektörü

İnşaat sektörü ve yapı malzemeleri sektörü

Danışmanlık

Gıda sektörü

İnternet medyası sektörleri

Emlak sektörü

Nakliye sektörü

Perakende pazarlama ve satış sektörü Tuttuğumuzu kopartmak istiyoruz Ay tutulmasının güçlü etkilerini hissettiğimiz Temmuz ayının ilk haftasında, aslında cesaretimizi yeniden bulduğumuzu hissedeceğiz. Tıkanmalar yaşayan işlerimizi düzene sokmak, bize engel olan durumları bertaraf etmek ve baskı altında hissetmemek için daha hırslı olacağız. Bu tutulma bizleri daha istekli ve tuttuğunuzu kopartan bir yapıya büründürecek. Kendi doğrularımızdan ne olursa olsun asla vazgeçmiyoruz. Tutulmayla beraber tepkilerimiz de göze çarpıyor. Hırsımız ise yavaş yavaş ön plana atıyor kendini. Hırslı bir kişilikte olmadığımızı düşünsek de yaşayacağımız bazı durumlar bizi hırslı olmaya itebilir. Ay tutulması, kendi yolumuzu aydınlatacak ışığımızı umutsuz insanlara vermememiz gerektiğinin üzerinde duruyor.



ASTRO GÜNDEM

Bir anda Temmuz ayının baş döndürücü günlerinin içine düşebiliriz. Ay-Satürn kavuşumu birçok medya organını yakından ilgilendirirken, yıllara meydan okumuş gazetelerin kapandıklarını duyabiliriz. Kargaşayla birlikte IMF'yi de gündeme getirebilir.