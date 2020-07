Yılın en sert ay tutulmasının etkileri iyiden iyiye hayatlarımıza sirayet ederken, gidenlere ve gelenlere hızlı adapte olduğumuzu fark edeceğiz. Özellikle çocukların kabına sığamadıklarını fark edecek, onları yönlendirmenin zorlukları ile uğraşacağız. Herkes birbirine bir şeyler öğretmek isterken; kısıtlamalara gelemeyenler, hatta alınganlar, deyim yerindeyse pire için yorgan yakanlar bu tutulmadan zararlı çıkacak. Gelin 2020 yılının en keskin tutulması burçlarımızı nasıl etkileyecek bir bakalım...

KOÇ: Taşların yerine oturmadığını düşündüğünüz durumlar varsa, her şeyin cevaba ulaşması sizi tatmin edecek. Sonuca ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yaparken, baskın konuşmalar çevrenizdekileri sizden uzaklaştırabilir.

BOĞA: Çıkarcı insanları hayatınızdan bir bir çıkarırken kendiniz için iyi olanı görmeyi başarıyorsunuz.

Ailenizle bu süreçte daha fazla yakınlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Geçmişin oldukça aklınıza geldiği ve hüzünlendiğiniz bir süreç- te olabilirsiniz. Bu tutulma sizin için tozlu raflarda kalmış hatıraları canlandıran bir tutulma olabilir.

YENGEÇ: Yaşadığınız döngüleri anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz.

İş yerinizde dönen dedikodular kafanızı karıştırabilir ve ister istemez gergin bir ruh haline bürünebilirsiniz.

Her duyduğunuza inanmak sizi yoruyor.

ASLAN: Hedefleriniz için daha kararlı olduğunuzu hissediyorsunuz.

Odak noktası olarak belirlediğiniz hedeflerinize doğru giderken hassas kalpleri kırmamalısınız.

Bu dönemde ayrılıklara imza atacaksanız el sıkışmayı ihmal etmeyin.

BAŞAK: Yarım kalan işler ve bu işlerin üzerinizde yarattığı sorumluluk duygusu sizi epey geriye çekebilir.

Plan ve program dahilinde yüklerinizden kurtulmak istiyorsunuz

TERAZİ: İnanmakta güçlük çekebileceğiniz birtakım haberler alabilirsiniz.

Ailenizle ters düşeceğiniz konular olsa da sizin gönlünüzü almayı bir şekilde başarabilirler.

AKREP: Bilinçaltınızda farklı farklı düşüncelerle zihninizi meşgul edebilirsiniz. Son zamanlarda gördüğünüz rüyaların alakasız olması kafanızı karıştırabilir.

YAY: Her ne kadar kendinizden emin olduğunuz durumlarla karşılaşsanız da aklınızın karışabileceği durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Maddi anlamda önemli beklentileriniz gerçekleşebilir.

OĞLAK: Keskin kararlar almak isterken hayatınızdaki dinamikleri de es geçmemelisiniz. Bu ay tutulmasında bencilce kararlar almanın uzun vadede olumlu etkileri olmayacaktır. Unutmayın, ay burcunuzda tutuldu.

KOVA: Yaratıcılığınızın arttığını hissediyorsanız.

Tek işiniz zihninizi aktif kullanmak olacak. Yaratıcılığınızla ışık saçarken, çevrenizdeki insanların desteğini istiyor olabilirsiniz.

BALIK: İlişkiler konusunda hassas tavırda olmanız birtakım hayal kırıklıklarını da beraberinde getirebilir.

Kimsenin alamadığı cesur kararları düşünmeden alabilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Mars karesi ile gazeteciler konuşulmaya başlanırken, yılın başından beri yaşanan gelişmeleri tırmandırabilir. Doğu bölgemiz yeniden gündeme gelebilir.