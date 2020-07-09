2020'nin en kıymetli ve belki de hayatımızda dönüm noktası olarak kabul edebileceğimiz Temmuz ayını aralıyoruz. Temmuz ayı, yer yüzüne neler taşımayacak ki? 5 Temmuz'da gerçekleşmiş olan, yılın üçüncü Ay tutulması aslında 2020'nin başından bu yana neler çektiğimizi anlatacak. Soruların cevaplarını bulmamızı sağlayacak. Özellikle duygusal ilişkilerimizde olan sorunları masaya yatırıp bu sorunları konuşabilmenin peşine düşeceğiz. Hem ilişkilerimizi, hem de sosyal yaşantımızı tamamı ile gözden geçireceğiz. Temmuz ayının ilk günü 'Ben nerede hata yapıyorum da başıma bunlar geliyor' diyenlerden olabilirsiniz. Dünyanın ekseninin kaydığı yıllardan geçerken, yalnızca bizlerin değil, her canlının da bu durumdan psikolojisinin etkilendiğini unutmayın.

Birbirimizi anlayabilecek miyiz?

Konuşmak çok önemli… Peki birbirimizi anlayabilecek miyiz? İşte buna da yıllar karar verecek. Eğer 1970-1984 yılları arasında doğmuşsanız, bilin ki Neptün'ünüz Yay'da demektir ve geçtiğimiz ay yaşadığımız tutulmadan çok ciddi anlamda etkilenmişsinizdir. Bunun üzerine şimdi tekrar Ay tutulmasının gerçekleşecek olması sizleri ikili ilişkilerde, özellikle evliliğinizle ilgili çok ciddi kararlar almaya sürükleyebilir.

Size tavsiyem, ne olursa olsun 13 Temmuz'a kadar çok ciddi konuşmalar yapmayın! Çünkü bizler 2020'nin en hararetli ayına Merkür gerilemesi ile başlıyoruz. Satürn'ün tekrardan Oğlak burcuna geçmesiyle bazı dejavu durumları yaşayabiliriz.

Ayrıldığınız işe geri dönmeyi düşünebilir ya da yeni başladığınız işinizde aradığınızı bulamadığınızı fark edebilirsiniz.

Sosyal medyada şahit olabileceğiniz bazı itiraflar sizi fazlasıyla şaşırtabilir.

Sizi takipten çıkan kişilerin bunu neden yaptıkları ortaya çıkabilir.

Eski sevgilinizden haber getiren arkadaşlarınız ile aranıza mesafe koymak isteyeceksiniz.

Sürekli geçmişi düşünmenize sebep olan kişilerle iletişim kurmak istemeyeceksiniz.

Geçmişi düşünmek yarım kalmış hislerinizi uyandırırken, 2018– 2019 yıllarında bir ilişkiniz olduysa onunla yeniden iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Merkür, kalbimizle ilgili takıldıklarımızı masaya yatırıyor.

Merkür, iletişim ile ilgili sadece teknolojik aletleri bozmayacak, aynı zamanda duygularımızı da bozacak. Kaldı ki 13 Temmuz'a kadar bunu net bir şekilde hissedebiliriz. Merkür iletişim ile ilgili, özellikle kalbimizle ilgili takıldığımız noktaları masaya yatırmamızı istiyor. Demek oluyor ki 2020'nin Temmuz'unda çok şey konuşacağız. Bu keskin konuşmaları sosyal medya üzerinden yapmaya niyetliyseniz bunu yapmayın! Çünkü kullanabileceğiniz uygulamalarda da önemli sorunlar ve hacklenmeler gündeme gelebilir; örneğin, WhatsApp'ta.



ASTRO GÜNDEM

Bıçak sapını kesmez. Venüs-Plüton kontağı, yön değiştiren turizm ticaretini ve ardındaki gelişmeleri ifade ediyor. Ayrıca bugünden sonra, 8 Ocak 1984 doğumlu, Oğlak burcu Kuzey Kore Başkanı Kim Jong'un çıkışlarını da, sağlığını da daha çok konuşacağız.