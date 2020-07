Kendimize inanmak için verdiğimiz sınavda, kişiliğimizi yerle yeksan edecek içsel kavgalardan geçerken, bizim gibi insan olan liderler sizce ne yapıyordur? Bizler büyük fedakarlıklar yaparken, a sizce liderler bu duyguların üstesinden gelebiliyor mudur? Her sorumluluğa 'evet' diyen bizler gibi onlar da her şeye evet diyor mu? Kaybetme korkusu, dışarıda kalma kaygısı insana neler yaptırmaz. 2020 gibi tuhaf, kara kaplı kitaplara sığmayan bir yılda, en büyük servetimizin 'sağlık' olduğunu fark ettik mi? O bile muamma. En ufak ihmal bile, büyük pişmanlıklara açılan bir girdaba dönüşebilir. Girdap diyorum çünkü gök kubbe, pandeminin ikinci defa tekrar edeceğini işaret ediyor. Peki kendi hayatlarımızı bile yönlendirmekte bu kadar zorlanıyorken dünya liderleri ne yapacak merak ediyor musunuz? İşte liderlerin haritalarına göre öne çıkan başlıklar:

ABD: 14Haziran 1946 doğumlu Donald Trump, önce üzecek, sonra üzülecek. Ani sağlık olayları dünya gündemini değiştirecek.

FRANSA: 21 Aralık 1977 doğumlu Emmanuel Macron'un duygusal çıkışlarına şahit olacağız.

ÇİN: 15 Haziran 1953 doğumlu Şi Cinping sorumlu tutulacak, zorlanacak.

HOLLANDA: 27 Nisan 1967 doğumlu Willem-Alexander dikkat çekecek, şaşırtacak.

İSPANYA: 30 Ocak 1968 doğumlu VI. Felipe'in hataları konuşulacak, yönlendirilecek.

YUNANİSTAN: 30 Mayıs 1956 doğumlu Ekaterini Sakellaropulu'un çıkışları konuşulacak.

RUSYA: 7 Ekim 1952 doğumlu Vladimir Putin'in gizli hesapları ortaya çıkacak.

KUZEK KORE: 8 Ocak 1984 doğumlu Kim Jong-un kafa tutacak, hastalanacak.

JAPONYA: 23 Şubat 1960 doğumlu Naruhito vizyoner davranacak, öngörülü çıkışları olacak.

İSVİÇRE: 14 Mayıs 1960 doğumlu Simonetta Sommaruga takdir gördüğü kadar da eleştirilecek.

İRAN: 12 Kasım 1948 doğumlu Hasan Ruhani yorulacak, üzülecek, sağlık sorunları konuşulacak.

HİNDİSTAN: 1 Ekim 1945 doğumlu Ram Nath Kovind kaosun tam ortasında kalacak.

GÜNEYKORE: 24 Ocak 1953 doğumlu Moon Jae-in büyük bir çıkış yakalayacak, kafa tutacak.



ASTRO GÜNDEM

2020'nin ilk günlerinden bu yana yaşanan pandeminin insan hayatını ne kadar gerilettiğine verilerle tanıklık edeceğiz. Ay-Merkür karesi ile ABD'de konuşulacak olaylar bize daha önce yaşananları hatırlatabilir. Yaşadığımız gezegenin atmosferi ile ilgili yeni bulgular gündeme gelebilir.