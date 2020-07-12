Kendinizi, sürekli olarak değersiz hissettiğiniz ilişkilerin içinde mi buluyorsunuz? Seçtiğiniz insanlar aynı karakter yapısına mı sahip? Ve bu insanları nasıl bir şekilde hayatınızın tam ortasına koyduğunuzu mu sorguluyorsunuz? Kendinizde çeşitli sorunlar arayıp, çevrenizdekilerin sizi kabullenmesinden ve sevgisinden şüphe mi duyuyorsunuz? Sıklıkla başınıza kötü şeyler geleceğini hayal edip, en ufak bir boğaz kaşıntısında türlü hastalık listesi mi çıkarıyorsunuz? Çevrenizdekiler başarılarınızdan bahsederken bu durum karşısında bir türlü ayaklarınız yerden kesilip içinizde kocaman kelebekler uçmuyor mu? Bir işe başlarken ayaklarınız hep geri mi gidiyor? 1993 yılında doğduysanız ve bu soruların çoğuna evet dediyseniz, Satürn- Kova'nın verdiği tüm sıkışmaları yaşıyorsunuz demektir. Satürn yıllarınızdan geçmeye hazırlanırken, hayatınızın iyice sıkıştığını düşünebilir ya da sıradanlaştığına karar verebilirsiniz. Size tavsiyem, kendinize zaman tanımanız. Çünkü 2020'nin son günlerinde Satürn burcunuza geçecek ve 8 Mart 2023'e kadar bakış açınız, çevreniz, deyim yerindeyse sizi siz yapan tüm alışkanlıklarınız değişecek. Ayrıca kendinize fazla haksızlık ettiğinizi, gündelik hayata önyargılı davrandığınızı, hatta duvarlarınız olduğunu fark edeceksiniz. Gelin şimdi de 1993 doğumlu ünlülerimizi neler bekliyor bakalım….

24 Kasım 1993 doğumlu Hande Erçel evlenecek ve çocuk sahibi olacak. Ama önce şaşırtacak. Hem de hepimizi…

3 Mayıs 1993 doğumlu Nilay Deniz, özel hayatıyla ilgili iddialı kararlar alacak.

20 Mart 1993 doğumlu Ege Kökenli, popüler kültürün bir parçası olacak.

25 Ağustos 1993 doğumlu Büşra Develi'nin aşk hayatı durulacak, hayat arkadaşını bulacak.

25 Kasım 1993 doğumlu İsmail Ege Şaşmaz'ın popülaritesi artarken, aşk hayatı karışacak.

10 Mayıs 1993 doğumlu Mert Yazıcıoğlu başarı merdivenlerini tırmanırken, aşk hayatındaki küçük savaşların gündemi yerini kıskançlık dedikodularına bırakacak.



ASTRO GÜNDEM

Bugün tuhaf bir gün! Nihayet Merkür'ün öncü burçtaki geri hareketi bitiyor. Eş zamanlı Güneş-Neptün 120'liği gerçekleşiyor. Ülkelerin donanmaları, tatbikatları gündeme gelirken, tarihte yaşanan olaylara da vurgu yapıyor. Birçok ülkenin sınırlarındaki mülteci kamplarını ilgilendirecek yasalar konuşulmaya başlanabilir.