Evet doğru duydunuz, gökyüzü kişisel hayatlarımızda… Hızlı, hareketli ve kendini daha iyi ifade eden, karar vermek için türlü türlü yollara baş vuran ise biz olacağız. Ezeli bir rekabet var gökyüzünde… Bunu kayıtlı veya kayıtsız kaç milyar insan varsa hep birlikte hissedeceğiz. Yeryüzünde ne kadar kapı varsa bu yıl açılıyor saki. Bunu tespit etmek zor olmasa gerek. Neden mi? Çünkü bu ayın neresinden tutsak bir olayı, bir gündemi, bir oluşumu ve bir hareketlenmeyi temsil edecek.



2020 ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEK

Ardı ardına yaşanan üç tutulmanın izleri ile Temmuz ayını tüm yıldan ayırıp bir köşeye alıyoruz. Dünyanın tepesinde oturanlar bambaşka yönlere evrilirken, kendi köşesinde yaşayanlar ise yarı korku, yarı umursamazlık ile gündelik hayatlarına devam etmeye çalışacaklar. 2020'nin ilk gününden bu yana dünyanın eş zamanlı öksürmesine ve eve kapatılmasına sebep olan virüsün hayatımızda olup olmayacağını ise bu ay fark edeceğiz. Bizler yazı yaşamaya başlarken, kışı yaşayan ülkelerdeki olaylar ve viral olabilecek videolar gündeme gelebilir. 5 Temmuz'da Ay tutuldu. Türkiye'nin natal haritasında Oğlak tutulması çok önemliydi. Bunun sebebi; ülkemizin natal haritasında iç meseleleri ilgilendiren bölümünde etkili olması ve oraya ayna tutmasıydı. Yengeç-Oğlak aksındaki tutulmalar jübilesini gerçekleştirirken, 2020 Ocak ayından bu zamana kadar yaşananların sorumlularını ve başımıza gelenleri rakamsal verilerle göreceğiz. Jüpiter-Plüton kavuşumu bizlere gerçekleri gösterecek. Astroloji de 'biz' bölümü; ülkelerin iç meselelerini temsil eder. Ülke olarak hangi konular çözülmüş, yarım kalmış, düellolar ne aşamaya gelmiş; bunları ispatlarıyla önümüze getirecek. Ay Oğlak burcunda tutuldu ama etkisi daha yeni başlıyor. Eli maşalı Satürn de Oğlak burcunda geri gitmeye devam ediyor. Daha ilginci ise Jüpiter ile Plüton kavuştu! Dolayısıyla insanlığın ne denli acayip bir süreçten geçtiğini görebileceğiz.

Ülkemizin partilerini konuşuyor olacağız.

Ani bir kararla yön değiştiren siyasetçiler gündeme gelirken, umulmadık itiraflara ve konuşmalara şahit olabiliriz.

Dünyanın her bölgesinde para konusu daha fazla konuşulurken, IMF kendisini hatırlatacak.

Altın konuşulurken, borsada büyük operasyonlar gündeme gelebilir.

Dünya liderlerinin itibar yönetimi için neleri ortaya attığı konuşulacak.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Satürn karesi, 'Tarih tekerrürden ibaret' dedirtebilir. 11 yıl önce kapatılan partiler tekrar gündeme gelirken, o günden bugüne olan değişiklikleri de konuşacağız. ABD'nin denizlerde yapacağı tatbikatlar bir gecede dünyanın gündemi olabilir.