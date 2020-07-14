2020 Temmuz ayının yeni bir gündemi de siyasi alanda olmaya başladı. Türkiye, geçmiş günlerine atıfta bulunurken yine gündeme parti kapatmaları gelebilir. Bugüne kadar kapatılan 28 partiye bir yenisi daha eklenebilir diyor gökyüzü... Unutmayalım ki en son 2009 yılında Oğlak burcunun ilk derecelerinde gezinen Plüton, yine bize o günleri hatırlatmak için sahneye çıkıyor. Gökyüzünün baş döndüren günleri bitti mi? Tabii ki hayır. Ülkemizin IMF ile stand-by anlaşması ilk defa 1961 yılından gerçekleşmişti. Şimdiki döngü bu yılın transitleriyle o günleri çağrıştırıyor; 2020 Temmuz ayının IMF randevuları ülke tarihimiz için önemli gelişmelere sebebiyet verebilir.



YENI DÜNYA DÜZENI!

Satürn'ün Oğlak burcunda geri giderken Ay tutulmasında rol alması, yeni dünya düzeninde tanzim edilen turizmi işaret edecek. Bir günde kazananlara ve bir günde kaybedenlere vurgu yapacak. Denizleri ve limanları yakından ilgilendirecek Ay tutulması, Temmuz ayının sonuna kadar dünyada popüler olan turizm cenneti bölgelerin adresinin değişmesine ve değişmeye de devam etmesine sebep olabilir. Dolayısıyla inşaat firmalarının da lokasyonu değişebilir.

Bugüne kadar özelleşen tüm devlet ve askeri alanları konuşabiliriz.

ABD askerinin hangi sahalardan çekilip hangi denizlere açılacağını görürken, aylardır gündeme çok az gelen Rus uçaklarını, hava savunma silahlarını ve hamlelerini de konuşuyor olacağız.

2 yıldır yapılan ittifaklara gözünü diken gezegenler, tutulma etkisiyle Türkiye tarihinde bir not daha düşerken, buralarda da büyük konuşmalara şahitlik edebiliriz.

Gümrük Birliği, ithalat, ihracat ve lojistik konuları ile ilgili yeni bir döneme girebiliriz.

Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı tekrardan gündeme gelebilir. İnanması güç olaylar kapıda… Temmuz ayında insanüstü teorileri üretenleri de dehşetle dinleyeceğiz. 2020'nin yedinci ayında müttefik olduğumuz ülkelerin yaptıklarına seyirci kalıp kalmamak arasında olacağız. Her cephede hızlı bir şekilde geçecek olan Temmuz ayının asıl derdi; son 2.5 yıldır nelerden geçtiysek bu sefer hepsini tüm çıplaklığı ile hatırlatma turu attıracak bizlere. Bu durumda Türk siyasetinin uluslararası duruşu da gündem olacağı anlamına gelebilir. Gezegenler öncü burçlarda hareket ederken, tarihin inanması en güç olayları yaşanabilir.



ASTRO GÜNDEM

Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar. Güneş-Jüpiter karşıtlığı; çember daralırken bir çok ülkede sosyal medya ile ilgili yaptırımlar gündeme gelmeye başlayabilir. Ülkenin dört bir yanında hukuksal sıkışmalar gündeme gelebilir.