Gökyüzünde bir devir teslim töreni yaşandı. Gök kubbede üç tutulmayı geride bıraktık ama Satürn-Plüton ve Jüpiter hâlâ yakın markajda. Üstelik geri giderek de birbirlerini sıkıştırmaya devam ediyorlar.

Bu da dünyanın büyük bir sıkışmadan geçtiğini az da olsa hissetmemizi sağlıyor. Bu gezegenlerin şu zamanlarda karşısında oturan Güneş ise gözleri kamaştıracak ve akıllara garip gelecek bilgileri yavaş yavaş ortaya çıkaracak. Bu bilgiler yeryüzüne ayna tutarken uluslararası 7 ayrı boğazı konuşabiliriz. Eğer gümrük lojistik benzeri işleri yapıyorsanız ya da deniz taşımacılığındaysanız bu haberleri önce siz duyarsınız. Gökyüzü, Şangay'dan Hayfa Limanı'na, Kızıldeniz'deki Elat kentinden Akdeniz kıyılarına, Süveyş Kanalı'ndan Dover Boğazı'na kadar sanki tarihe gönderme yapıp yeni bir sayfa açacak. Ülkeler önce hedeflerini ve yollarını, sonra da dengeleri değiştirmek için adım adım plan yapabilir.

Güle güle Oğlak-Yengeç tutulmaları. Merhaba İkizler-Yay tutulmaları… 2004 yılının Şubat ayında kurulan Facebook'un kripto para sektörüne girişi gelecekte üstleneceği rollerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bizler kışın daha sağlıklı besin tüketmek adına evimize dondurucu alsak mı diye düşünürken dünya almış başını bambaşka bir boyuta gidiyor. Dijital platformlar piyasaya sanal paralarını sürerken uzun vadede bankaların işlerini ellerinden alacaklar. 'Dolar yakında kanser olacak' sözümü hatırlarsınız. Dolayısıyla Facebook'un Libra'sı Dolar'ın üzerine amansız bir virüsü sıçratabilir. Sonun başlangıcına ilk olarak dolar merhaba derken 20 yıl içerisinde dünyanın para birimi de değişecek. 2020'nin baş döndürücü günleri bizleri hem şaşırtacak hem de düşündürecek.



PARÇALAR BÜTÜNÜ OLUŞTURUR

2020'nin Temmuz ayı sonunda digital tv platformlarında bir takım spekülasyonlar duyacağız. 2020'nin arka sokaklarını dizilerden öğrenirken, siyasetçilerin belli başlı müdahalesini de duyacağız. Digital tv platformlarının adeta başka ülkelerde gerçekleşen 'Truman Show'a eşlik ettiğini öğrenebiliriz. Nedir bu Truman şov? Hemen açalım. İnsanlık gündelik hayatla savaşır ve yarını bilmezliği içinde virüsten korunmaya çalışırken, dünyanın tepesinde oturan kurumlar ve yapılar dönüşümden geçiyor. Peki bu kurumlar kendi içinde de hafiflemiyor mu? Kesinlikle hafifliyor. Bu yüzdendir ki her olayın dizisini izlemek artık tuhaf değil.

Dünyada bir çok ülkede sağlık dizilerinin bile bir sebebi olduğunu öğreneceğiz.

Yılın başından bu yana virüsün tablosu iyice ortaya çıkarken, virüsün filmleri ve belgeselleri gelmeyecek mi? Buna Hiç şüpheniz olmasın. Hatta liderlerin bile bu süreçte virüsle ilgili filmleri ve belgeselleri ardı ardına yayınlanması algı operasyonu olarak algılanabilir. Kısacası kimsenin 2020 yılında göründüğü kadar masum olmadığını görebiliriz. Biz ne mi yapacağız? Sadece dünyanın her köşesindeki dijital devrime ellerimizde cep telefonlarıyla dahil olacağız.



ASTRO GÜNDEM

İnsan olmayan, insan kadrini bilmez. Güneş-Plüton karşıtlığıyla beraber yılın en tuhaf gününden geçtiğimizi kırılan potlar yapılan gaflar sayesinde fark edeceğiz. Dünya basını Ayasofya'yı konuşurken, Yunanistan ise doğa olaylarını konuşabilir.