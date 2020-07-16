Zamanınızın çoğunun geçtiği iş yerinde güne günaydın ile başlayıp, iyi akşamlar ile bitirmekte zorlandığınız günler elbette olabiliyor. Ne de olsa günümüzün çoğu iş ortamında geçiyor. Tam da bu noktada hem zihnen, hem de bedenen dinç ve sağduyulu davranmak gerekiyor. Peki işinize inancınızı ve iç gücünüzü nasıl yüksek tutabilirsiniz? İşte sizler için derlediğim birkaç tüyo…

Etkinizi görmezden gelmeyin Çalıştığınız yere olan etkinizi düşünmek daha iyi hissettirecektir. Bir işi daha kolay hale getirmek ve o kuruma fayda sağlamak düşüncesi sizi içinde bulunduğunuz karamsar havadan kurtaracaktır. Su burcuysanız (Yengeç, Akrep, Balık), alıngan ve takıntılı duygu durumlarını geride bıraktığınız takdirde hareketli geçecek bu yılda ritminizi kaybetmeyeceksiniz.

Büyük işleri küçük parçalara ayırın Elinizdeki büyük işleri bir oturuşta yapmak hiç kolay değildir. Yapmaya yeltenseniz bile yeteri kadar verimli olmayabilirsiniz. En azından işin küçük bir kısmını bütünüyle tamamlamaya odaklanmak, işe karşı daha hevesli bir tutum sergilemenizi sağlayacaktır. Hava burcuysanız (İkizler, Terazi, Kova), rutin geçen işler sizi ne kadar yorsa da sıkılmamalısınız.

Kritik olmayan işleri bile zamanında halledin Bunu yapmak size başarı hissi getireceği gibi, iş yerinde vaktinizi daha iyi kullanmanızı sağlayacaktır. Ateş burcuysanız (Koç, Aslan, Yay), ertelemeyi sevmeyen tavırlarınız, 'Vakit nakittir' sözüne tam anlamıyla uyuyor.

Konfor bölgenizin dışına çıkmayı deneyin İş yerindeki çalışma hevesinizi kaybetmek rahatlıktan kaynaklanabilir. Yeni çalışma ortamları yaratmak bu noktada size iyi gelebilir. Toprak burcuysanız (Boğa, Başak, Oğlak), farklı ortamlarda çalışmak iş yerindeki motivasyonunuzu olumlu anlamda etkileyecektir.

Eleştiriye daima açık olun Nasıl bir iş üzerinde çalışıyorsanız çalışın, her türlü eleştiriye açık olmak sizi hem daha özgüvenli yapacak, hem de iş yerindeki ani duygu değişimleri karşısında soğukkanlı olmanızı sağlayacaktır.

Bir teşekkürün etkisi çok büyük 'Teşekkür ederim' demek, sandığınızdan daha güçlü etkiler bırakabilir. İş yerinizde yaptırdığınız işler sonucunda teşekkür etmek etkili iletişim açısından önemli bir yer tutar. Bu kelimeleri duyamadığınız zamanlarda da kendinizi düşürmemeniz önemli bir nokta elbette. Ancak güzel kelimeler duymak ve minnettarlığınızı göstermek size önemli yollar kat ettirecektir.



ASTRO GÜNDEM

Enerji sektöründe tuhaf günler başlıyor. Petrol fiyatları eski günlerine geri dönmek için tüm siyasi dengeleri zorlayacak. Satürn- Ay düğümleri ilişkisi, Yengeç burcu Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisindeki küçülme verilerini gündeme taşıyabilir.