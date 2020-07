Pandemi sürecinin de getirdiği yeni yaşam düzeniyle yaşamaya çalışırken, korkularımızın ve kaygı düzeyimizin devamlı artması, hayatın bize adeta depresyondan depresyon beğen dercesine üstümüze geliyor olması hepimizi bitap düşürdü. Duygularımızı bastırmaktan nefes alamaz hale geldiğimizi fark etmek için birilerinin acısını görüp anlık şükürlere dalıyoruz. Ya da korkularımızın içine daha çok batıyoruz. Öyle garip duygularla beslenir olmuşuz ki bir gün içerisinde düşündüklerimizi bir kenara not etsek bunların hepsi olumsuz diye kendimizden kaçarız.



ORTA YOLU BULMAK…

Etrafınızda adeta salgın bir hastalık gibi büyüyen narsisizm ummanında kimlerle yolunuza devam edeceğinizi görmekte zorluk çekiyor olabilirsiniz. Kaldı ki artık sözün senet olduğu o çağa çoktan elveda dedik. Bu da ilişkilerdeki problemlerin çok daha inanılmaz boyutlara geldiğini açıklarken, aslında ikili ilişkiler içinde olmaması gereken şeyler 'Ne var canım bunda' diye küçümsenerek bakıldığı dertler bile söz konusu olmaya başladı. İsviçre Bern Üniversitesi'nin son yıllarda yaptığı araştırmada 10 kişiden 8'inin ilişkisinden memnun olmadığı açıklanmış yani bu demek oluyor ki dostluklarda da erozyonlar yaşanıyor. Bu durumda dünya sadece politik ayrışmalarda zorlanmıyor. İlişkilerde de büyük güven kaybı ve iletişim bozuklukları olduğu ortaya çıkıyor. Hatta zaman zaman her şey karşılıklı deyip kulağımızın en görünmez köşesine sıkıştırdığımız konular, maalesef bir süre sonra gözlerimizi tırmalamaya başlıyor. Çünkü ben onun dilinden anlarım diye üstlendiğimiz iletişimi, uzun bir süre idare edemiyor ve volkanik bir patlama yaşıyoruz. Unutmayın en iyi diyetler bile 21 gün idare ediliyor! Gemileri yakmadan önce iki kez düşünmek gerekiyor. Sevmekten korkarken aslında, sevgiyi kısıtladığımızı ne zaman fark edeceğiz. Gerçekler tek tek hayat yolumuza doğru akarken, beden durumu akıldan daha doğru bir şekilde algılar. Size bir örnek vermemi isterseniz; içinizdeki sesi dinleyip 'Bu kesin yalan söylüyor' diye içinizdeki olumsuz opsiyonları devreye soktuğunuz an kendi gerçeğimizdenvazgeçip, henüz ispatlayamadığınız bir olgunun peşinden gitmeye başlarsınız.



ASTRO GÜNDEM

Libya bir değil birçok ülke tarafından konuşulurken, en çok Avrupa'nın gündeminde olacak. Ay-Mars 60'lığı ülkemizi ziyaret edecek. Bu ziyaret devlet başkanlarını ve kararlarını etkileyip diplomaside safları sıklaştırabilir.