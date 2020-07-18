Bitmek bilmeyen koşturmalar, telaşlar çağından geçerken günümüzde insanların işinin epey zor olduğu tartışmasız bir gerçek. Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline gelmesi bizim daima çevrimiçi olmamıza sebebiyet veriyor. İş gruplarının sürekli gelen mesaj bildirimleri, patronunuzun size geç saatlerde attığı iş mesajları ve e-postaları gibi durumlar daima yoğun ve yorgun hissetmenize yol açıyor olabilir. Peki, kendinizi bu durumdan nasıl izole edip rahatlayabilirsiniz?

TEKNOLOJİ DETOKSU



İşkolikliğin sınırı yok. İşten çıktığınız andan itibaren telefonunuzu kontrol etmekten ve işi düşünmekten kendinizi alıkoymazsanız, hayatınızda çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bildirimler, mailler, mesajlar herkesi sosyal hayattan uzaklaştırıp sanal bir dünyanın içinde kaybolmaya sürüklüyor. Elbette ki teknoloji çağında bunlardan tamamen uzaklaşmak kolay olmayabilir. Günün belirli saatlerinde görüşmelerinizi yapabilir, sosyal medya ve mesajlarınızı kontrol edebilir ve geriye kalan zamanlarda daha verimli, size iyi gelen konularla ilgilenebilirsiniz.

Sosyal medyaya gereğinden fazla vakit ayırmak enerjinizi düşürür. Yoğun bir mesainin ardından elinize hemen telefonu alıp maillerinizi ve gelen kutunuzu kontrol etmektense, telefonu sessize alıp bir kenara koymak emin olun size çok iyi gelecektir.

Arkadaşlarınızla bir araya gelip güzel sohbetler eşliğinde kahvenizi yudumlayın.

Eve geldiğinizde tütsülerinizi yakıp sevebileceğiniz, sakin müzikleri dinleyip kitap okuyun.

Kulaklığınızı takıp güzel bir yürüyüşe çıkın, kafanızı boşaltın.

Aileniz ve sevdikleriniz ile değerli vakitler geçirin.

Yukarıda yazılanlar sizi işin stresinden ve aşırı kaygılı yapınızdan kurtaracak. Kendinize değer vermeyi ihmal etmeyin ve sağlığınızın her şeyden önemli olduğunu unutmayın.

Sırada iş yoğunluğunu ve stresini hayatınızın tamamına yaymaktan vazgeçmek var. Devamlı mesaj bildirimi alan ve titreyen telefonunuzun sesini duyup strese girmeyin. WhatsApp gruplarını ve bildirimlerini, en azından hafta sonunda sessize alın. Geminin dümeninin sizde olduğunu unutmayın.



ASTRO GÜNDEM

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