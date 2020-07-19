2020'nin yedi ayını geride bıraktık. En zor ve en yıkıcı yılın içinden hep birlikte geçerken, aslında hayatın ne kadar gerçek, ne kadar keskin virajlarla dolu olduğunu gördük. Bugüne kadar hayatımızı düzenlemek ve yoluna sokmak için elimizden geleni yaparken, bir anda dünya durdu. Bizlere 'Evinde dur, hayallerine ara ver, dünyanın duruşunu ve kaosunu seyret, evinde çalış ve belirsizliklerin içinde sadece izleyici ol' dedi.

Virüs hayatımızı değiştirdi. İşin tuhaf yanı, tüm dünya bu duyguyu eş zamanlı yaşadı. Yılın başında 'İnsanlık eve kapanacak' derken aynı zamanda tuhaf, garip ama bir şekilde içinden geçtiğimiz bir deneyim oldu. Adı da pandemi oldu, salgın oldu… Ancak bu durum ne geride kaldı, ne de tamamen bitti.

Yerimizi ve yönümüzü belirleyen bu virüs hayatımızın tam ortasında oturuyor. Devletlerin içine kapanmasını sağlayan da yine bu virüs.

'İşe ne zaman gideceğiz? Çocuklarımızı okullarına ne zaman göndereceğiz?

Okullar ne zaman kapanacak ya da açılacak?' gibi soruların cevabını da bizzat virüs belirleyecek.

Kısacası geminin dümeninde virüsün hakimiyeti var.

Peki pandeminin tam ortasında neler yapacağız?

Nereye gideceğiz?

Sizin için bir liste hazırladım.

2020'nin geri kalanında bunları yapmayın:

İş değiştirmek için acele etmeyin.

Yurt dışında proje almak için acele etmeyin.

Büyük bir kurumda yıllardır çalışıyorsanız, buradan çıkmak için acele etmeyin.

Çocuğunuz varsa ve okulunu değiştirmeyi düşünüyorsanız acele etmeyin.

Bilmediğiniz bir sektöre ortaklı girmeyi düşünüyorsanız acele etmeyin.

Tatile gitmek için acele etmeyin.

Kimseye gerekmedikçe para vermeyin.

Herkese birikimlerinizden söz etmeyin.

2020'nin geri kalanında bunları yapın:

Kendinize, özellikle sağlığınıza yatırım yapın.

Kariyeriniz için hayal kurmaktan ve plan yapmaktan vazgeçmeyin.

Online eğitimlerin takipçisi olun.

Elinizden geldiğince çok çalışın.

Birikim yapmayı unutmayın.

Masraflarınızı azaltmaya özen gösterin.

İş yeri sahibi olan birisiyseniz, işinizi evinize daha yakın bir konuma taşıyabilirsiniz.

Sevdiğiniz insanlara daha fazla zaman ayırın.

Ailenizle her zamankinden daha fazla ilgilenin.



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