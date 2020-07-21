Dün gerçekleşen Yeniay, bu yılın en yaraları saran Yeniay'ıydı. Peki dün yaşanan bu Yeniay'ın hayatlarımıza ve burçlarımıza etkisini merak ediyor musunuz?

KOÇ: Çevrenizdeki kişiler ile anlaşmak konusunda bazı zorluklar çekebilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni fırsatlar önünüze çıkabilir, uzun zamandır beklediğiniz fırsat kapınızı çalabilir.

BOĞA: Uzun zamandır dikkat etmediğiniz bir sağlık durumunuz varsa, bu Yeniay ile birlikte daha dikkatli bir yapıya bürünebilirsiniz.

İKİZLER: Yaşadığınız zorlukların üstesinden bu iyicil Yeniay'la gelmek istiyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde kendinize karşı daha az baskı yapmak istiyorsunuz. Kontrollü bir şekilde iletişim kurmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ: Yeniay'ın burcunuza etkisini oldukça hissedeceksiniz. Özellikle pandemi döneminde kendinizi kabuğunuzdan çıkamamış gibi hissettiyseniz, sosyal yaşantınıza geri dönmek isteyebilirsiniz. Maddi yönden beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir.

ASLAN: Uzun yolculuklara çıkmayı ve dinlenmeyi planlarken birtakım işlerle boğulabilirsiniz. 'Yoğunluk bitmez' dediğinizde sürpriz bir ilişki kapınızı çalabilir.

BAŞAK: İyicil gerçekleşecek bu Yeniay, yolculuk ve seyahat evinizde etkili olacak. Zorunlu bir şekilde yapmak zorunda olduğunuz değişimlerin sizi olgunlaştırdığını göreceksiniz. Gökyüzünün en şifalı Yeniay'ına doğru yürüyorsunuz.

TERAZİ: Hayatınıza yeni insanlar dahil olurken, kendinizi ikili ilişkilere karşı bir adım daha yakın hissedeceksiniz. Özgüveniniz artarken, proje bazlı işlerinizde önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz.

AKREP: İlişkinizle ilgili birtakım kıskançlıklarınız varsa bunların üstesinden çok daha rahat bir biçimde gelebileceksiniz. Ailenizle ilgili sorunlarınız varsa onların yaptığı hataları daha net fark edebilirsiniz.

YAY: Öfkenizi bir nebze hafifletmenin yollarını bulacaksınız. Ödemeleriniz ile ilgili, örneğin nafaka veya miras gibi konularda beklentileriniz varsa bu sorunları atlatacaksınız.

OĞLAK: Yeniay, sağlık konusunda sizi uyarabilir. Eğer çocuk sahibiyseniz, bu Yeniay çocuğunuzu eğitim alanında etkileyecek. Eğitimiyle ilgili yeni planlamalar ve araştırmalar yapabilirsiniz.

KOVA: Bu Yeniay, uzun zamandır yaşadığınız yorgunlukları ve kırgınlıkları tedavi edecek. İlişkisi olan bir Kova burcuysanız, ilişkinizle ilgili birtakım sorunları daha açıkça konuşabileceksiniz.

BALIK: Kendinizi, dile getiremediğiniz sözleri söylerken bulabilirsiniz. Yakınınızda davranışlarını beğenmediğiniz kişiler varsa, onlara karşı tepkileriniz daha net olacak.



ASTRO GÜNDEM

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