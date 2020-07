Dün itibariyle Aslan burcuna geçen Güneş bizleri hareketlendirmekle kalmayıp derin bir düşünce sarmalına da itti. Uzun zamandır geride bıraktığımız birtakım duygulara da 'Merhaba' dedik. Peki Güneş'in Aslan burcuna geçişi bizlere neler getirecek?

Aşırı lükse kaçan harcamalardan uzaklaşmalıyız.

Bizi farklı gösterecek her türlü davranıştan uzak durmalıyız.

Aile içindeki kavgaları her zaman orta yolu bularak çözmeliyiz. Başka bir ailedeki kavgaya şahit olsak bile buna dahil olmamak en mantıklısı olacak.

İkili ilişkilerde yanlış kişilere sürekli aynı şansı tanımamalıyız.

Önemli bir alım veya satım yapacaksak, bu konuda iyice emin olmadan adım atmamalıyız.

Hırsımıza yenik düşersek hoşgörülü bir insan yerine hırsları için her şeyi yapabilecek bir kişi gibi görünebiliriz.

Her şeyin aşırısından uzaklaşmalıyız. Bu dönemde doğum günü olan Aslan burçlarını tanıyalım:

Aslan burcunun ilk 10 gününde doğanlar: Karakter ve yapı olarak etkili ve güçlüsünüzdür. Bulunduğunuz her ortamda liderlik özelliklerinizden ödün vermezsiniz. Yetenek ve el becerisi gerektiren işlerde yetkinliğinizi her şekilde belli edersiniz. Statünüzü yükseltmek adına maddi ve manevi her türlü girişimi yapabilirsiniz. Kariyer bazında daima bir hedefiniz vardır. Yönetici bir Aslan burcuysanız, sorumluluklarınızın ağırlığı çoğu zaman sosyal yaşantınızı etkiler.

Aslan burcunun ikinci 10 gününde doğanlar: Sanata olan yatkınlığınız her halinizden belli olur. Kültür ağırlıklı konuları konuşmaktan ve bu konuların içerisinde bulunmaktan oldukça hoşlanırsınız. Gösterişli ve güçlü olmaktan zevk alırsınız. Bu sebeple güçsüz gözükmeyi asla istemezsiniz. Çevrenizdeki kişiler sizin hakkınızda cimri yakıştırması yapsa da oldukça paylaşımcısınız. Düşüncelerinizi karşınızdaki kişiye kabul ettirmek için baskı kurabilirsiniz. Birisi sizinle aynı düşüncedeyse ona daha çabuk ısınabilirsiniz.

Aslan burcunun son 10 gününde doğanlar: Yeniliği seversiniz. Eskiye takılı kalmak yerine yeni olanı tercih etmek sizin için daima mantıklı bir karardır. Cesur tavırlarınız daima ön planda olmakla beraber sorumluluk almayı da seversiniz. Zorluklara karşı göğüs geren bir yapınız vardır. Elinizi taşın altına koymaktan çekinmezsiniz. Dış görünüşünüze özen gösterirsiniz. Azim ve çalışma duygusu, güçlü duygularınızdandır. Yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım etmek adına her türlü imkanınızı kullanmaktan çekinmezsiniz.



ASTRO GÜNDEM

İnsanı ateş değil, gurur yakar! Venüs- Plüton etkileşimi; dikkatleri projelerin gerçek hayatla örtüşmesiyle birlikte film ve dizi arenasında kendine büyük bir yer edinmiş olan Netflix'e çekebilir. Ayrıca siber saldırıların da devam ettiğini duyacağız.