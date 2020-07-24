İşimiz olmadığı süreçlerde iş aramak ve doğru işi bulmak oldukça zordur. İstediğimiz işlere başvuru yapıp bu işlerden beklediğimiz geri dönüşü alamamak da sürecin yıpratıcı bir etkisi olarak bizlere geri dönüyor. Umudumuzun azalmaması için olumsuz yanıtlara ve tavsiyelere kulaklarımızı tıkamalıyız.

Sonuçta iş ararken aynı zamanda kendimizi de ararız, değil mi?

İş arayış süreçlerinde gaflete düştüğümüz en önemli noktalardan birisi de ne istediğimizi tam anlamıyla kestirememek. Potansiyelimizi ve yapabileceklerimizi belli bir plan dahilinde düşünüp yol haritamızı ona göre çizmeliyiz.

Bu yüzden kendimizi kalıplaşmış sözlerle teselli etmek yerine ne istediğimize karar vermek bu süreçte çok önemli. Yolunu bilen bir gemi asla dalgalara teslim olmaz...

Yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı belirleyin.

Potansiyelinizden ve güçlü yanlarınızdan bihaber olmayın.

İletişim becerilerinizi kuvvetlendirin.

Çalıştığınız işyerinizde çok büyük sorunlarınız yoksa 2021 yılının Aralık ayına kadar işinizi değiştirmeyin.

Bunun sebebi ne diye sorarsanız, 2020'nin ikinci yarısının da ilk yarısı gibi beklenmedik durumları ortaya çıkarabilir.



YENİ BİR İŞE Mİ BAŞLADINIZ?

Çalıştığınız yerdeki oryantasyon sürecinde kendinizi her işi yapıyor ve gereksiz sorumluluk alıyor gibi düşünmeyin. Zamanın avantaja aktığını düşünmek işlerin yolunda gitmesi açısından önemlidir. Düşündüklerinizi ve vizyonunuzu çevrenizle paylaşmayı da unutmayın aynı zamanda… Fazla konuşarak dikkat çekip kendinizi göstermek yerine işyerindeki çalışmanızla yapabildiklerinizi gösterin.

Kapasitenizin farkında olmak daha tutarlı olmanızı sağlayacak.

Sorun çözücü tavırlar daima sizin avantajınıza olacaktır.

Yeni işe başladığınız ortamı gözlemleyerek iş hayatınıza başlayın.

Hızlı bir şekilde herkesle iş özelinizi ya da özel hayatınızı paylaşmamaya gayret gösterin.

Aceleci kararlar vermeyin.

Önyargılı olmayın.

Çünkü önyargının telafisi zordur.

Elinizdeki işleri zamanında teslim etmeye özen gösterin.

İşinizin takipçisi olduğunuz takdirde daima yönlendirilen bir çalışan olmazsınız, bunu bilin.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Jüpiter 120'liği uluslararası boğazlardaki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Tatbikat altında misillemeler gündeme gelebilir. Satürn'ü Kova olan Rusya ve düştüğü toprak burcu Başak olan Yunanistan'ın ilişkileri herkesin dikkatini çekecek.