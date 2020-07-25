Bazen öyle bir an geliyor ki içimizden taşanı olduğu gibi aktarıyoruz. Belki rahatlıyoruz, ama söylediklerimizin ne kadar güçlü etkiler yaratacağını ve nerelere varabileceğini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. İstemeden de olsa dilimizdeki düşünceler gelişi güzel bir şekilde dökülebiliyor. Bu sebeple sözlerimizin varacağı yerleri, kıracağı kalpleri, bozduğu ve harap ettiği değerleri de idrak edemiyoruz. Kelimelerin yalnızca birer kelime olmaktan çıktığını ve zaman zaman büyük etkileri olabileceğini de hatırlamamız gerekli. Maalesef unutarak hareket etmek artık rutin hale geldi… Sonuçta düşüncelerimizin iyi ya da kötü bir geri dönüşü mutlaka olacaktır.

Sevgi, sabır ve emek…

Kalplerimize taşıdığımız kaygı zaten hayatlarımızdaki yükümüzü artırıyorken, hayatı daha da katlanılmaz hale getirmemek gerekiyor. Emin olun bunu başarabilen kişinin sırtı yere gelmez. Mutluluk bir çığ gibi büyür, eğer onu hayatımıza alırsak. Düşünce gücümüz ve bunu yönetme şeklimiz iletişimimizin şekline de yön verir. Bunun sonucundaki geri dönüşleri de hızlı bir şekilde görebiliriz. Düşüncenin gücü ve üzerimizdeki etkisi bu denli büyüktür. Örneğin, sabah uyandığınız vakitte uyanamayacağınız endişesine kapılıyorsanız, bilinçaltınıza uyanmak istediğiniz saati telkin ettiğiniz anda bunun sonuçlarını alabileceksiniz.

Kontrollü olmak…

Önce dilimizi terbiye edelim. Dilimizden süzülüp giden sözleri kontrol etmek ve sonuçlarını öngörmek hayatımıza entegre etmemiz gereken önemli bir özelliktir. Bunu yapmak ne kadar zor görünse de denemeye değer. Bu şekilde bile kendimizi motive ettiğimiz anda bir adım attığımızı biliriz. Şöyle düşünelim; 'Her şey yoluna girecek' dediğimiz anda psikolojimizi bir şekilde etkileriz, kalbimizi rahatlatırız. Şunu unutmayın, neyi konuşursak hayatımız oraya akar. Kullandığımız dilin düşünce akışımızı değiştirme ve yeni bakış açısı kazandırma gibi bireysel rahatlama, huzur verme gibi güçlü alanları vardır. Dil kendi aklımızı ve fikirlerimizi şekillendirip paylaşabilmemiz için bir araçtır. Üretkenliğimizi ortaya çıkaralım ve gelin hikayemizi baştan yazalım.



ASTRO GÜNDEM

Satürn, Plüton'a yaklaştıkça olmazların olduğu olaylara tanıklık edebiliriz. İstihbaratlar ve ajanların savaşlarına tanıklık ederken, dejavu yaşamış gibi hissedeceğiz. Ay- Güneş 60'lığı kadın haklarına yönelik yasaları da gündeme getirebilir.