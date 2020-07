Kimi zaman çevrenizdeki kişiler ile kişiliklerinizin bazı noktalarda karşı karşıya geldiğini görürsünüz. Birçok kişi bu durumu kişiliklerin çatışması olarak yorumlayabilir. Ancak birbirine bazı noktalarda hiç benzemeyen ve birlikte olan insanlar görmek sizi şaşırtır. Peki bu durumun nedeni nedir? Zıt kutuplar gerçekten birbirini çeker mi?

Kimseye benzemeyeni arıyor olabilirsiniz

Bilim insanlarının da üzerinde hemfikir olduğu noktalardan biri, insan doğasının ikili ilişkilerde kendisine benzemeyen tarafa eğilim gösterdiği. Evrimsel olarak da bu seçimin faydalı olduğuna inanılıyor. Hatta bu durumu gen havuzunun daha sağlıklı gelişmesi olarak yorumlayan bilim adamlarının sayısı da azımsanamayacak kadar çok.

Kişiler yalnızca görüntüden ibaret değildir

Size dış görünüş olarak çok benzeyen birisi ilk anlamda dikkatinizi çeker, hatta hoşunuza gider. Ancak belli noktalarda manevi doygunluğu yaşayamamak sizi karşınızdaki kişiye karşı soğutacaktır. Size dıştan ne kadar benzerse benzesin mental anlamda paylaşacak bir şey bulamadığınız anda kendinizi geri çekmek isteyeceksiniz.

Her zaman zıt kutup çekimi olmaz

Birlikte olduğunuz kişinin size her anlamda zıt olması, bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğinin teminatı değildir. 'Zıt kutuplar birbirini çeker' teorisi her zaman nizami bir şekilde işlemiyor. Kişiler kimi zaman bazı noktalarda kendisine benzeyen insanalar ile bir arada olmayı daha çok tercih ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi yorulmamak.

Farklılıklara odaklanmak…

İkili ilişkilerde ya da arkadaşlık ilişkilerinde bir tarafın diğer tarafta gördüğü zıt bir davranış, olası bir yakınlaşmanın önünü açmaktadır. Örnek vermek gerekirse; duygusal anlamda kendini ifade edemeyen bir kişi çevresinde kendini duygusal anlamda çok iyi ifade eden birisini gördüğünde güzel hislere kapılabilir.

Sonuç olarak baktığımızda zıt özellikler ne kadar birbirini çekse de bu durum hayat planlamasında ilk plana alınmamalıdır. Her şeyi zamana bırakmak ve gözlemlemek, ilerisi adına bizler için daha iyi bir hamle olacaktır.







ASTRO GÜNDEM

Görünen köy kılavuz istemeyecek! Jüpiter- Neptün 60'lığı, dünyada birçok dini yapının gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Çocuklarla ilgili bir olayın ardından dünyada büyük ses getirecek önemli bir yardımlaşmaya ve örgütlenmeye de tanıklık edebiliriz.