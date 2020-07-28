Bu yazımızda evinize yeni bir atmosfer kazandırmak ve yaşantınıza yeni bir soluk getirmek adına çeşitli önerileri sıraladık.

1. Evinizin rengi içinizi açsın

Baharı yaşadığımız bugünlerde, evinizin renginden sıkıldıysanız işe ilk olarak güzel bir renk seçip duvarlarınızı boyayarak başlayabilirsiniz. Duvar boyama işi ne kadar zor görülürse görülsün, bir alanın hissiyatını tamamen değiştirir.

2. Trendleri takip edin

Kadife trendi 2018 yılından beri yükselişte. Kadife tonları da eve daha sıcak bir hava katmakta. Bunun gibi trendleri yakından takip etmek evinizin içindeki dizayn zevkinizi üst seviyeye çıkaracaktır.

3. Kendinize kişisel bir alan yaratın

Evinizin içinde kendinizi rahat hissedemediğiniz zamanlar elbette olmuştur. Bu açıdan ilgi alanlarınıza göre evde kendinize göre küçük bir alan oluşturabilirsiniz. Kitap okumayı seviyorsanız, kitaplığınızı ve koltuğunuzu kullanarak yaptığınız küçük düzenlemeler, sevdiğiniz bir aktiviteyi yaparken bundan daha fazla keyif almanızı sağlayacak.

4. İhtiyaçlarınızı bütçenize göre ayarlayın

Evi yeniden dizayn etmek, fiziksel yönden olduğu kadar maddi yönden de zahmetli bir iştir. Bu açıdan ihtiyaçlarınızı belirleyip bunu bütçenize göre çözmeye çalıştığınız anda işlerin istediğiniz gibi ilerlediğini siz de fark edeceksiniz.

5. Kullanışlı mobilyalar tercih edin

Yaşam alanınızda kullanacağız mobilyaların kullanışlı ve esnek olması, onları evinizin her köşesinde kullanmanıza olanak tanıyacak. Bu durum ev dekorasyonundan erkenden sıkılmayacağınız anlamına geliyor.

6. Vintage ve moderni kullanmaya ne dersiniz?

Hem eski parçaları, hem de modern parçaları bir arada kullanmak evinize benzersiz bir atmosfer katacağı gibi kendinizi oldukça iyi hissetmenizi sağlayacak.



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