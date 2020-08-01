Tatil sezonunda olduğumuz ve artık evlerimizde durmaktan sıkıldığımız bir gerçek. Aynı zamanda dünyanın normalleşme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Peki bizler hem tatile çıkıp hem de nasıl korunacağız? Pandemi sürecinde yüzümüzden maskeyi indirmeden, devamlı elimizi dezenfekte etmeye çalışırken, bir de bunun üstüne yılın başındaki gezegen hareketleri yeniden hızlanırken, güzel bir araştırma ve liste yapmaya ne dersiniz?

Turizmciler de önlemlerini alıyor elbette. Tatil düşüncesine ciddi bir şekilde karar verdiğimiz anda hızlı bir şekilde rezervasyon yapmak isteriz. Bu noktada hem imkanlarını, hem de vermiş olduğu güveni sonuna kadar göstermek isteyen turizm acenteleri bizleri bir nebze de olsun rahatlatabilir. Tatil yapmak isterken karantinada gibi yaşamak istemeyiz sonuçta.

Vaka sayılarını da dikkate almak gerekiyor. Planlarımızı kurarken yalnızca gideceğimiz yerin ya da otelin maddi anlamda hesaplı olmasından çok hem gideceğimiz lokasyonun, hem de ülke içindeki vakaları da göz önünde bulundurmak bizler için daha güvenli bir tatil yapmak konusunda önemli bir noktada bulunuyor. Kısacası tatile çıkmaya karar verdiysek, cebimizden önce sağlığımızı düşünmeliyiz

Sosyal mesafeli bir tatilde olduğumuz sırada bulunduğumuz otelin personellerinin profesyonel iş bölümü yapması, aynı zamanda da sosyal mesafeye uygun çalışması bizleri daha fazla mutlu edecektir. Dolayısıyla bulunduğumuz oteldeki personellerin de çalışma şekillerini gözlemlemek içimizdeki güveni tazeleyecektir.

Her şeyden önce siz daha dikkatli olmalısınız. Yaz döneminde sizler gibi birçok insan da üzerlerindeki stresi atmak ve dinlemek için tatile çıkmak isteyebilir. Burada üzerinde durmanız gereken nokta, herkes dikkat etmese bile sizin sağlığınıza ve sosyal mesafenize dikkat etmeniz. Başka kurumların ya da kişilerin aldığı önlemleri düşünmemelisiniz. 'Onlar önlem almıştır, bizim almamıza gerek yok' düşüncesini geride bıraktığınız takdirde güvenli bir tatil yapabilmeniz mümkün. Ancak ülke genelindeki gelişmelerin de sıkı bir takipçisi olmanız ilk gayeniz olsun.



ASTRO GÜNDEM

Hayatımıza dert olan virüsün aşısının bulunduğuna dair net açıklamaların yapılacağı bir aya girmiş bulunuyoruz. Ülkelerin birbirine karşı olabilecek ağır ithamları oldukça konuşulacak. Merkür- Plüton karşıtlığı ile başlayan Ağustos, detayları konuşacağımızı işaret ediyor.