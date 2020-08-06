Yazın sonuncu ayı olan Ağustos ile beraber yaza yavaş yavaş veda ederken, Dolunay ile beraber verimli ve bereketli bir dönem geçirebiliriz. Ağustos ayında gerçekleşecek Dolunay, genel olarak hasat zamanını çağrıştırır. Dolayısıyla gökyüzü topraktaki bereketin de artacağını bizlere işaret edecek.



GÖLLER VE DENİZLER

Tarım ve üretim ön plana çıkarken, göller ve denizler de Ağustos ayının en çok konuşulan konularından birisi olabilir. 2020 yılının getirdiği yorgunluklardan en önemlisi evlere kapanmaktı. Bu açıdan gökyüzü yarım bıraktığımız bütün işleri sonuca bağlayacağımızın da altını çiziyor. Ay'ın görkemi içimizdeki çalışma ve üretme azmini de artıracak.

3 Ağustos'ta Dolunay Kova burcunda!

Saatler 17:58'i gösterdiğinde gerçekleşen bu Dolunay, dünyanın dönüşünü hızlandırırken yaşamlarımızdaki sıkıntıların hızını yavaşlatacağına işaret ediyor. Hayatlarımıza sirayet etmeye çalışan atalet duygusunu elimizin tersiyle iteceğiz. 3 Ağustos'taki bu sert Dolunay gökyüzünü sıkıştıracak. Bu da demektir ki tepkilerimiz daha keskin ve sert olabilir.



ATEŞ BURCUNDA YENİAY

19 Ağustos tarihinde Aslan burcunda gerçekleşecek Yeniay, kendimizi ifade ederken daha yaratıcı olacağımızı işaret ediyor. Mantığımız ve duygularımız arasında kaldığımızı bu ay daha fazla hissederken, bir seçim yapmak zorunda kalacağız. İçimizdeki çocuğa da kulak verirken hedeflerimize odaklanmaktan vazgeçmiyoruz. Kendimizi kandırmayacağız.

Ağustos ayında ayın boşlukta olduğu saatlere dikkat edin:

2 Ağustos Pazar 15.59–20.10

9 Ağustos Pazar 21.49'dan 10 Ağustos Pazartesi 03.27'ye kadar

12 Ağustos Çarşamba 9.54–15:45

14 Ağustos Cuma 13.19'dan15 Ağustos Cumartesi 01.35'e kadar

21 Ağustos Cuma 05.36–11.15

23 Ağustos Pazar 06:19–12:15

25 Ağustos Salı 08.27–14.48

27 Ağustos Perşembe 13.59–19:36

29 Ağustos Cumartesi 21.30'dan 30 Ağustos Pazar 02.36'ya kadar



ASTRO GÜNDEM

2010 yılının Ocak ayında ilk defa yayınlanan Uranüs ve Neptün'ü Kova burcu dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp Messenger'ın kullanıcılarının kişisel bilgilerini paylaşması gibi bir dedikoduya maruz kalmasına tanıklık edebiliriz.