Dünya her konuya bulaştığımız bir yılı aşmaya çalışıyor. Sokak hareketleri, çatışmalar, eylemler, insani tepkiler, protestolar ve geleceği sahiplenmekle ilgili karşılaştırmalar, gündemin ağırlığını ifade edecek. Güneş kendi yönettiği ateş burcunda yücelirken, diğer yandan Merkür-Plüton karşı karşıya kalacak. Böyle bir transitle Ağustos ayına başlamamız bu ayın çok da havadar bir atmosfere sahip olmayacağını işaret edecek.

Vladimir Putin, bu ayın gündeminde yer alabilir.

Dersimiz silahlanma, derdimiz hava sahası olabilir.

Uluslararası toplantılar yahut liderler arasındaki telefon görüşmeleri gündeme gelebilir.

Rusya'nın müttefiki olmamızın getirilerini ve götürülerini somut bir şekilde göreceğiz.

Türkiye'nin F35'i yoksa Suhoy Su-57'si var diyeceğiz.

Ağustos ayında bir diğer tartışma konusu; 100 yılını yâd edeceğimiz Sevr Antlaşması olabilir. Güvenli bölge tartışmalarına geri dönebiliriz.

Türkiye, son aylarda ticaret bakımından zorlandı ve tıkandı, tıkandıkça birbirimizi kırdık. Ağustos fırtınasının uğultusu devam ederken, içimizde itiş gücü de olacak. Enerji sektörünü, devlet teşvikli yatırımları, santralleri ve güneş enerji sistemleri gündeme gelebilir.

YÖNÜMÜZ DEĞİŞİYOR



Gökyüzü, Ağustos ayında dünya çapında söz sahibi olan firmaların ve devletlerin milyon dolarlık projelerinin önemli dönüm noktalarından geçeceğinin üzerinde duruyor. Ayrıca bu ay, önemli birtakım projelerin de başlangıcına ev sahipliği yapabilir. Özellikle enerji sektöründe önemli stratejiler geliştirilebilir.Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon firmaların hem kendi iç düzenlerinde, hem de satış stratejilerinde değişim meydana gelebilir. GSM operatörlerindeki yasal düzenlemeler gün yüzüne çıkarken telekomünikasyon firmalarının tüketici ve devlet arasında kaldığı bazı durumları da gözlemleyebiliriz. 'Bu başlıkları 20 Ağustos'a kadar yüksek sesle konuşacağız diyor gök kubbe.

Gelişen teknoloji, yarışan ülkeler, ayrışan toplumlar, artan ekonomik sıkıntı dünyanın her köşesinde hissedilirken, coğrafya olarak yaşadığımız haksızlıklar yenidünya düzeninde Türkiye refahını kendi topraklarından tayin edeceğini vurgulayacak. Ağustos ayının gezegen ve transit oluşumları doğal kaynaklar sayesinde yönümüzü değiştireceğimizi, komşulara muhtaç olma durumunun kırılacağını ifade ediyor.



ASTRO GÜNDEM

''Kimse tarihini unutmaz. Bir de ne çektiğini! Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri eş zamanlı olarak Ağustos ayının en çok konuşlan konuları arasında yerini alabilir. Jüpiter-Neptün 60'lığı termik santralleri gündeme taşıyabilir.