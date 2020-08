Anılarımız bizi olduğumuz kişi haline getirir. Verdiğimiz kararları sevmemizi ve buna göre davranıp kendimiz olmayı sağlar. Anılarımız olmadan biz var olamayız. Her ne kadar bazılarını hatırlamak zor olsa da anılar paha biçilmezdir. Kişinin her zaman anmak istediği ve içinde kendisini yeniden hayal etmek istediği anılar vardır. Hele sevdiğimiz insanlarda ortak olan anıları yeniden yad etmekten zevklisi yok, öyle değil mi?



ANILAR VE DUYGULAR

Geriye dönüp bakmak şansımız olsa olabildiğince çok anıya tekrardan bakmayı isterdik değil mi? Akılda tutulan anılar ve duygular şüphesiz duygusal zekamızın bir çalışması ve ürünüdür. Geçmişin belli anlarını tazelemek kimi zaman hüzünlü olsa da harika bir duygudur. Yeri gelir bir parfüm kokusu bile sizi olmadık yerlere götürebilir. Hayatın bir parçası olan anılar cansız varlıklardan çıkıp birer canlı olur bizim için. Öfke, korku, üzüntü, mutluluk ile gelen anılar zihnimizde en uzun süre kalanlardır. Deneyimlerimizden öğrenmemizi ve tecrübe kazanmamızı sağlayan bu duygular, gelecekte aynı durumlarda olduğumuzda vereceğimiz kararları etkiler. Ancak hafızamız sonsuz depolama alanı olan bir video kamera olmadığı için her şeyi hatırlamak imkansızdır. Dolayısıyla anılarımızın en önemli başrolleri duygularımızdan başkası değildir. Hem çektiğiniz, hem de içinde olduğunuz fotoğraflar bulunduğumuz ana ışınlanmamızı sağlayan yegâne unsurlardan birisidir. Boşuna 'anı ölümsüzleştirelim' dememişler. Bu sayede sahip olduğunuz fotoğraflar bizim en değerli hazinelerimizdendir. Fotoğraflar, çocukluğumuzu, gençliğimizi ve yetişkinliğimizi aklımızda canlandırmamız adına bize yoldaşlık ederler.

'Geçmiş' olmadan 'sonra' olmaz

Hepimiz bilincimizin oluşturduğu anılardan ibaretiz. Aksi halde nasıl kendimiz olabiliriz? Düşünün, daha önce sarıldığımızda içimizde oluşan hissiyatın bir sonraki sarılışımızda içimizde aynı şekilde oluşması bizzat anılar sayesindedir. Anılar; hissetme şeklimizi, korkularımızı, beklentilerimizi ve daha nicelerini sayısız deneyimlerimizle geçmişimizden arşivler. Anılar önemlidir. Çünkü, onlar olmadan ne kendimizi gerçekleştirebiliriz, ne de tam anlamıyla kendimiz oluruz.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Jüpiter kontağıyla birlikte ülkeler, ekonomik paketlerini açıklayacak. Otomotiv sektörünün devleri şaşırtıcı kararları ile dünya gündemini sarsabilir. İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat kaosuna karşı yeni yasal düzenlemeler gelebilir.