Dünyamız her dakika gelişmeye devam ederken endüstrinin de geliştiğini duyuyoruz. Sanayi sektörü artık yeni enerji kaynaklarının peşinde.



HAM MADDE ARAYIŞI

Güncel gelişmeler ve teknolojinin artık bambaşka bir boyuta geçmesi, enerji sektörünün geleneksek normları kırıp alternatif arayışlara yönelmesine ön ayak oldu. Dünya çapında önemli bir pazar ağına sahip olan makine teknolojilerinin kullandığı ham maddeler ise hem geliştirilmek isteniyor, hem de yeni ham maddelerin keşfi için yoğun mesailer harcanıyor. Üreticiler uluslararası pazarda karlarını arttırmak isterken sınırlı oranda olan enerji kaynaklarının azlığı elleri ve kolları bağlıyor. Dünyadaki gelişmelerin yakın takipçisi olan üreticiler hem yeni pazarların arayışına giriyor, hem de kar marjlarını nasıl artırabileceklerinin muhasebesini yapıyor. Etkinliklerini zamanında geleneksel ticaret kolları ile sağlamış olan markalar ise artık gelişen teknolojiyle tozlu raflara kalkmak istemiyorlar. Gelişen dünyaya ayak uydurmak, teknoloji ve yeni kaynaklar ile entegre olmaktan geçiyor. Peki dünyada adından söz ettiren yeni enerji kolları ve arayışta bulunulan alanlar nedir?

Sürekli ve yenilebilir enerji kaynakları

Uzay teknolojileri

Karbondioksit emisyonunu dünya genelinde en aza indirmek

Çevresel ve sosyal fayda sağlayabilecek teknoloji kolları

Fosil enerji ve enerji kaynaklarının geride bırakılması



İTHALAT VE İHRACAT

Büyük şirketler ve markalar geçmişte kullandıkları ticaret şekilleriyle bugüne kadar gelmiş olsa da, günümüz dünyasına ayak uydurmak ve bulundukları konumu kaybetmemek adına kendilerini de geliştirmek zorundalar. Lojistik alanında gelişen teknolojiler de üreticilerin elini rahatlatmakla kalmayıp ticareti bambaşka bir boyuta taşımıştır. Düşünün ki artık lojistik ve kargo sektörünün dahi insansız prototipleri hazırlanmakta. Bu bağlamda şirketler de kendilerini bu hususta geliştirmek isteyecekler. En önemlisi ise yeni lojistik teknolojilerinin altından daha değerli olacağını konuşabiliriz. Anlaşılması zor bir yıldan geçerken, yatırımların ekseninin kaydığını izleyeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

'Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir.' Mars-Plüton 90'lığı, jeopolitik konuları önümüze getirecek. Limanlarda yer alan marinaların yat sektörüne verdiği ağırlık artabilir. Lüks tüketim vergisinde indirimine gidileceği haberleri sosyal medyanın anlık gündemi olabilir.