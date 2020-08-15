Kimi zaman dizi setlerinde, kimi zamansa değerli arkadaş ortamlarında başlayan ünlülerin birliktelik hayatları bizlerin daima ilgisini çekmiştir. Peki şu anda göz önünde olan ve ilişkilerini saklamayan çiftlerimizi neler bekliyor?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel

Ay burcu Başak ve burcu İkizler olan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in natal haritası her İkizler erkeği gibi onun da ilgiyi sevdiğini işaret ediyor. 1987 yılında Satürn–Yay döngüsünde doğan başarılı aktör, 1993 doğumlu olan genç yıldız Hande Erçel ile sevgili olacak mı?

Natal haritaları bu ikilinin arasında bir uyum olduğunun üzerinde duruyor. İkilinin haritalarında Yay'ın ve ateş elementinin ağırlıkta olması dostlukla başlayan bir olası yakınlaşmanın fitilini yakabilir. Dolayısıyla gökyüzü, Kerem Bürsin ve Hande Erçel arasındaki çekimin yalnızca dizi setinde kalmayacağını işaret ediyor. Hande Erçel geçmişin üzüntülerini ve korkularını geride bırakıp Kerem Bürsin'le mutlu olacak mı? Bu iki oyuncunun hayatlarındaki dalgalanmaları ve haritalarındaki uyumu göz önüne bulundurursak özel hayatlarında önemli gelişmeler söz konusu.

Hadise ve Kaan Yıldırım

22 Ekim 1985'te dünyaya gelen, burcu Akrep, Ay burcu ve Jüpiter'i de Kova olan Hadise, Türkiye'ye getirdiği başarıları aşk hayatında yakalayabilecek mi? Keskin bir haritası olan yetenekli şarkıcı haksızlığa hiçbir şekilde göz yummuyor. Haksızlığı yapan kişi kendi ailesinden olsa dahi tepkisini göstermekten korkmuyor. Ayrıca Satürn'ü Akrep burcunda olduğu için haritası içerisinde bir anarşistlik taşıdığını ifade ediyor.

Hadise'nin natal haritası kendini devamlı haklı görmeye ya da haklı çıkarmaya çalışan birisi olmadığı üzerinde dururken çevresinde gereksiz konuşmalara imza atabilecek kişileri de istemediğini vurguluyor. Pratik zekası yüksek olan güzel şarkıcı, sorun çözmede adeta bir usta. Hal böyle olunca Hadise'nin baskın karakterli bir kadın olmadığını kim söyleyebilir?

21 ARALIK'A DİKKAT!



24 Aralık 1986 doğumlu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisi önemli bir noktaya varacak mı? Evet. Jüpiter'i ve Mars'ı Balık, Ay burcu Terazi olan ve hayatında hatırı sayılır zorluklar yaşamış ve kuralcı bir Oğlak erkeği olan Kaan Yıldırım ile Hadise'nin haritalarındaki uyum bu ilişkinin geleceğe taşınabileceğini işaret ediyor. Ancak bu ilişkide bir sorun çıkarsa bu Yıldırım tarafından olabilir. Kaldı ki bu ilişkinin önemli sınavlardan geçeceği tarih ise 21 Aralık 2020. Hadise ve Yıldırım'ın ilişkisi bu tarihi yara almadan atlatırsa, 2021 yılında bir evliliği daha konuşabiliriz.



ASTRO GÜNDEM



Güneş-Plüton kontağıyla birlikte kendi topraklarımızın geleceğini daha çok konuşabiliriz.

Dünyanın yeni derdi, siber saldırılar olacak. Uluslararası bankaların güvenlik duvarlarının hackerlar tarafından aşılması herkesi huzursuz edebilir.