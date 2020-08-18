Yarın biz uykudayken Yeniay, Türkiye saati ile sabaha karşı 04.42'de Aslan burcunda olacak. 26 dereceyle Aslan burcunda gerçekleşecek olan bu Yeniay, gökyüzünün tamamen ateşe teslim olmasının sıcaklığını bizlere hissettirecek.



FIRSATLARLA GELİYOR

Aslan burcunda gerçekleşecek bu Yeniay, yeni fırsatları beraberinde getirirken önemli krizler de gün yüzüne çıkabilir. Bu krizleri bütün dünya beraber öğrenirken, 'Bu kadarı da olmaz' diyebiliriz. Ateşin gökyüzünün her yerinde kendini hissettireceği bu Yeniay'da iletişimin de yapısı ve yönü değişecek. Çevremizdeki kişilerin hayatlarına dair verecekleri kararlarda arada kaldıklarını görebiliriz. Eğer aceleci biriyseniz, hayatınıza sirayet etmek için zaman kollayan fırsatları değerlendirirken daha temkinli olmalısınız. Yeniay gündeme neleri taşıyacak?

Uluslararası sınırları

Akdeniz'i

Yangınları

Geçtiğimiz dolunayla gelen yanlış anlaşılmaları geride bırakmayı

İhmal ettiğimiz önemli olayları... Yeniay gerçekleşirken, Venüs ve Uranüs 60'lığının etkisini sonuna kadar hissedeceğiz. İyicil gezegen devrim gezegenine kafa tutarken, önemli kurumların kamuoyundan sakladığı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Peki Venüs– Uranüs 60'lığı hangi sektörleri gündeme taşıyacak derseniz...

Bankalar

Havacılık sektörü ve bu sektördeki teknik limitler

Uluslararası havayolu firmaları

Petrol sanayii

Dönüştürülebilir enerji sektörü

Futbol ve uluslararası futbol ekonomisi 19 Ağustos'ta gerçekleşecek olan bu Yeniay'ın içerisinde hava elementi olmayacak. Bu da hayatlarımızdaki basıncı tetikleyecek. Sıkışmışlık hissiyle Yeniay'ın verdiği sabırsızlık tutarsız birtakım konuşmaları gün yüzüne çıkarabilir. Özellikle atık ve geri dönüşüm fabrikalarına, hassas teknolojik ürünlerin yan etkilerine ve kesici aletlere daha fazla dikkat kesileceğiz. Gök kubbe içerisinde basınç olan her gerecin Yeniay'da daha dikkatli kullanılması gerektiğini bizlere hatırlatacak. Çevremizde değişmeyen fikirleri ile ön plana çıkan insanları görebiliriz. Futbol camiasını konuşabiliriz. Gökyüzü, futbol sektöründe şoke edici ve enteresan olaylar yaşanacağını işaret ediyor. Kulüp başkanlarının tepkilerinin sertliğini gözlemlerken federasyonun aldığı kararlar konuşulabilir. 21 Mayıs 1923'te kurulan ve Ay burcu Aslan olan Türkiye Milli Takımı'nın Euro 2021 öncesi önemli değişikliklere hazırlanacağını duyabiliriz. Yeniay'dan faydalanacak burçlar: Aslan, Kova, Akrep, Boğa.



ASTRO GÜNDEM

Birçok ülkede salgının seviyesi yükselebilir. Venüs- Uranüs 60'lığıyla İkizler burcu ABD Başkanı Trump pot kırmaya devam edecek. Trump'ın sosyal medya ile savaşıyla ilgili daha büyük planları olduğunu duyacağız. Birçok ülkede cezaevleri gündeme gelebilir.