İletişimimizi, bilgilerimizi ve fikirlerimizi yansıtan Merkür, bugün özgürlükçü gezegen Uranüs ile karşıtlık yapıyor. Bu karşıtlık, hayatın tüm yoğunluğuna rağmen bizi yoğun düşüncelere sevk edebilir.

İç dünyamızdaki hesapları kapatacak mıyız?

Merkür ve Uranüs'ün karşıtlık yapması bizi sadece düşünceli bir hale sokmuyor, ayrıca iç dünyamızın derin dehlizlerine doğru bir yolculuğa da çıkarıyor. 'Bu ne demek?' derseniz; 'Kapatamadığımız, sonlandıramadığımız bütün hesapları kapatmak isteyeceğiz' diyor bu karşıtlık bizlere. İnsanoğlu ne yapsın? Kararsızlık her zaman çok fazla zaman harcatıyor. Doğru seçeneği bulmak ise bir o kadar güç…



DÜŞÜNEREK KONUŞUN

İletişimde aksaklıklar kapıda... Yanlış duymadınız, asi gezegen Uranüs, bizleri kontrollü davranışların uzağına doğru iterken söylediğimiz sözlerin sonucunu düşünmeyebiliriz. Bu nedenledir ki iletişim gezegeni ile karşıtlık yapması elbette iletişimimizi ve ilişkilerimizi de etkileyecek. Diyaloğa girdiğimiz kişilere karşı fazla yargılayıcı olmak onlarla sağlıklı bir iletişim kurmamızı maalesef desteklemiyor. Buraya dikkat! Bize en yakın kişilerle bile birtakım iletişimsel sıkıntılar yaşayabiliriz diye uyarıyor Merkür ve Uranüs bizleri. Merkür ve Uranüs karşıtlık yaparken zihnimiz en çok neleri düşünür?

Geçmiş ilişkileri

Pişmanlıkları

Yerinde ve zamanında söylenmeyen sözleri

Aile tartışmalarını

İğneleyici sözleri

Sıra dışı fikirleri

Yukarıdaki düşünceler bir yana, baştan aşağıya bir düşünce yenilenmesi de yaşayabileceğimizin altını çiziyor bu karşıtlık. Büyük değişimler, ani sonlar, hızlı başlangıçlar ve daha nicelerini tecrübe edeceğimiz bir sürece giriş yapıyoruz. Hazır mıyız? Toplumsal düşünceler ve çevremizdeki insanların isteklerini pek düşünmeyeceğiz. Daima kendi kararlarımızın sonucuna odaklanacağız. Hatta takip ettiğimiz düşünce bize fayda sağlamasa bile Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı bizi kısa vadeli kararlar vermeye kadar götürebilir. Israrcı tavırları da güçlü bir şekilde hissettirecek olan bu karşıtlık, yaşama dair verilen dikkatsiz kararların sonuçlarını bizlere bütün gerçekliğiyle gösterecek.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Uranüs karşıtlığı; ani olaylar ve tarihi kırılmaların arifesinde olduğumuzu hissettirecek. 28 Mayıs 1918 kuruluşlu Azerbaycan'ın haklı davasında takınacağı tavırlar, uluslararası düzeyde gündeme oturacak.