İçinde hem Merkür gerilemesi hem de Mars gerilemesi aktif olan bir döngüyle baş başayız. 'Bu ne demek?' diyenler, Güneş'in Ekim ayındaki Akrep ziyaretinin standart bir ziyaret olmadığını tecrübe edecekler' diyor gökyüzü… Çünkü Güneş'in Akrep burcuna olan bu ziyareti sakin bir şekilde bitmeyecek. Etrafı retrolarla sarıldığı için Marsiyen günleri daha güçlü hissedeceğiz. Bu güçlü hisler ilişkilerimize yansırken tutku da artacak. Sahiplenme ve aşırı kıskançlığa ev sahipliği yapacak bir transitten söz ediyoruz.

Fiziksel sorunlar gündeme gelebilir

Yaşamın temsilcisi Güneş su burcundayken fiziksel anlamda da hareketli zamanlar yaşayabiliriz. Nasıl mı? Özellikle hassas kas zedelenmeleri ve spora bağlı kramplar Ekim ayında oldukça gündeme gelebilir. Sporu hayatının parçası haline getirmiş kişilerin dikkatli olması üzerinde duruyor bu transit… Bu fiziksel sorunları atlatmanın önemli ipuçlarından biri ise, inatçı tavırları ardımızda bırakmak olacak. Çünkü inatçılık gerginliği, gerginlik ise istenmeyen kazaları beraberinde getirebilir. İradeli olmak Ekim ayının anahtar kelimelerinden biri.

Güneş Akrep burcundayken zamanımızı alacak durumlar:

Evdeki, ofisteki, iş yerindeki tamirat ve tadilat işleri

Tesisat sorunları

Evimizdeki elektronik ev aletleri, beyaz eşyalar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi

Su ile ilgili sorunlar

Hava durumundaki ani değişimler, aşırı yağışlar

Üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler Güneş Akrep burcundayken gündemde olabilecek ünlüler:

Kıvanç Tatlıtuğ (doğumu 27 Ekim 1983)

Şevval Sam (doğumu 11 Kasım 1973)

Leonardo DiCaprio (doğumu 11 Kasım 1974)

Katy Perry (doğumu 25 Ekim 1984)

Güneş'in Akrep burcuna olan ziyaretinde en ziyadesinde kendi yanlışlarımızı da görüyoruz. Gökyüzü ise davranışlarımızdan sadece kendimizin sorumlu olduğunu bize yaşayacağımız tecrübeleri gösterecek. Kişiliğimizde yapacağımız içsel yolculuk ne kadar engebeli olursa olsun, hayata karşı olan mücadelemiz de devam edecek diyor Güneş…



ASTRO GÜNDEM

Yaşamı temsil eden Güneş, Akrep burcunda! Mayıs 1994 kuruluşlu Jüpiter'i Akrep RTÜK, internet ve bilişim alanında önemli yer tutan şirketler ve içerikleri ile ilgili önemli kararlara imza atabilir.