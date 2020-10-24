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ZEYNEP TURAN
24 Ekim 2020, Cumartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Güneş Akrep burcundayken neler oluyor?

Dün itibariyle Güneş su burcuna geçti. Peki Güneş'in Akrep burcuna olan bu ziyareti burçları nasıl etkileyecek?
KOÇ: Yakın çevrenizle olan ilişkileriniz derinleşebilir. Ancak aşk hayatınızda umduğunuz sonuçlar ile karşılaşamayabilirsiniz.
BOĞA: Sizi duygusal anlamda tatmin edemeyen insanlar ile görüşmekten uzaklaşacaksınız. Sadece çıkar için ilişki kuran kişiler ise hayata olan bakışınızı etkiliyor.
İKİZLER: Sizi üzmemek için dikkat edildiği bir gündesiniz. Duygularınızı çok hassas yaşadığınız için aldığınız tepkilere daha sert cevaplar verebilirsiniz.
YENGEÇ: Hayata dair en ufak bir dengesizlik hissettiğiniz anda motivasyonunuz etkileniyor. Özellikle kariyer hayatınızdaki belirsizlik soru işaretlerini artırabilir.
ASLAN: Aile bağlarınızın güçlendiğini hissediyorsunuz. Ani öfke yüzünden yaşanabilecek tartışmaları yatıştırmak zorundasınız.
BAŞAK: Birikim yapmak ve Başak burçları arasında önemli gel gitler yaşanıyor. Hedeflerinize odaklandığınız takdirde Güneş'in Akrep hali sizi de gün yüzüne çıkaracak.
TERAZİ: İlişkilerinizdeki belirsizlik sizi sorgulayıcı bir sürece itmiş olsa da yolunuza nasıl devam etmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Affetmek ve unutmak kolay olmayabilir.
AKREP: Güneş burcunuzda. Her zamankinden daha sıcakkanlı tavırlar gösteren kişilere iğneleyici şakalar yapabilirsiniz. Maddi anlamda arayış içerisinde olabilirsiniz. Uzun vadeli planlar söz konusu…
YAY: Sevdiğiniz insanları mutlu etmek istiyorsunuz. Bunun için küçük sürprizler hazırlayabilirsiniz. Çevrenize yeni kişiler ekleniyor.
OĞLAK: Mevsim değişikliği size yaramıyor sevgili Oğlak burçları. Güneş'in su burcuna geçişi üst solunum yollarını tetiklerken alerjik durumlar çoğalabilir.
KOVA: Kariyerinizdeki kara bulutları bertaraf etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ailesiyle yaşayan Kova burçlarını birtakım duygusal sorunlar bekliyor.
BALIK: Maddi olarak yükselişe geçmek için birikim yapmak ya da yatırım yapmak arasında kalabilirsiniz.

ASTRO GÜNDEM
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