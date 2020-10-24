Dün itibariyle Güneş su burcuna geçti. Peki Güneş'in Akrep burcuna olan bu ziyareti burçları nasıl etkileyecek?

KOÇ: Yakın çevrenizle olan ilişkileriniz derinleşebilir. Ancak aşk hayatınızda umduğunuz sonuçlar ile karşılaşamayabilirsiniz.

BOĞA: Sizi duygusal anlamda tatmin edemeyen insanlar ile görüşmekten uzaklaşacaksınız. Sadece çıkar için ilişki kuran kişiler ise hayata olan bakışınızı etkiliyor.

İKİZLER: Sizi üzmemek için dikkat edildiği bir gündesiniz. Duygularınızı çok hassas yaşadığınız için aldığınız tepkilere daha sert cevaplar verebilirsiniz.

YENGEÇ: Hayata dair en ufak bir dengesizlik hissettiğiniz anda motivasyonunuz etkileniyor. Özellikle kariyer hayatınızdaki belirsizlik soru işaretlerini artırabilir.

ASLAN: Aile bağlarınızın güçlendiğini hissediyorsunuz. Ani öfke yüzünden yaşanabilecek tartışmaları yatıştırmak zorundasınız.

BAŞAK: Birikim yapmak ve Başak burçları arasında önemli gel gitler yaşanıyor. Hedeflerinize odaklandığınız takdirde Güneş'in Akrep hali sizi de gün yüzüne çıkaracak.

TERAZİ: İlişkilerinizdeki belirsizlik sizi sorgulayıcı bir sürece itmiş olsa da yolunuza nasıl devam etmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Affetmek ve unutmak kolay olmayabilir.

AKREP: Güneş burcunuzda. Her zamankinden daha sıcakkanlı tavırlar gösteren kişilere iğneleyici şakalar yapabilirsiniz. Maddi anlamda arayış içerisinde olabilirsiniz. Uzun vadeli planlar söz konusu…

YAY: Sevdiğiniz insanları mutlu etmek istiyorsunuz. Bunun için küçük sürprizler hazırlayabilirsiniz. Çevrenize yeni kişiler ekleniyor.

OĞLAK: Mevsim değişikliği size yaramıyor sevgili Oğlak burçları. Güneş'in su burcuna geçişi üst solunum yollarını tetiklerken alerjik durumlar çoğalabilir.

KOVA: Kariyerinizdeki kara bulutları bertaraf etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ailesiyle yaşayan Kova burçlarını birtakım duygusal sorunlar bekliyor.

BALIK: Maddi olarak yükselişe geçmek için birikim yapmak ya da yatırım yapmak arasında kalabilirsiniz.



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