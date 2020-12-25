Duyguların yoğunluğunu en çok hissettiğiniz yılı geride bıraktınız. Sizin için 2020 yılı önemli gelişmelere şahit olurken kendi iç sesinizi dinleme fırsatı verdi size. Yeni yılda ise var olma mücadelesi içerisinde olacaksınız. Hayatınızdaki karar bulutları dağıtmak için elinizden geleni yapacak, hem kalbinizi hem de aklınızı ferahlatmak isteyeceksiniz. Karakterinizi ortaya çıkarmak için sizi bastıran duygular olduğunu ve görünmeyen birtakım etmenlerin sosyal hayatınızı derinden etkilediğini düşünüyorsanız; gök kubbe bu yılın sizin için farkındalığınızı arttıran bir yıl olduğunu gösterecek.



YÖNÜNÜZÜ BELİRLİYORSUNUZ

2021 yılında anlamlandıramadığınız ve adını koyamadığınız hedeflerle etrafınız sarılacak. Hayatta bu kadar yapmak istediğiniz şey varken hangisine odaklanmanız konusunda da sorun çekmeyeceksiniz. Çünkü siz ne yapmak istediğinizi de, hayatınızı hangi yöne doğru çevirmek istediğinizi de bilen birisiniz. Bu kararlı yapınız da çevrenizdekilere örnek olacak cinsten. Öyle ki arkadaş ortamınızda da sürekli aranan ve eksikliği hissedilen kişi olacaksınız.

Kariyer anlamında kendinizi bol bol geliştirdiğiniz bir yıla girdiniz. Kendinizi her anlamda geliştirmek ve yetkinlik kazanmak için yeni yılda boş vakit geçirmek istemeyeceksiniz. Ancak tek dezavantajınız aynı anda birçok planı gerçekleştirme isteği olacak. Odak noktanızı netleştirmek ise 2021 yılının alameti farikalarından birisi olacak. Sosyal yaşantınızdaki değişimin bir sebebi ise çevrenizdeki kişilerle değişen iletişim şekliniz olabilir. Bir zamanlar en iyi olan düşünceler artık o kadar da masum görünmeyebilir size…

İlişkisi olan bir Terazi burcuysanız; birlikte olduğunuz kişiyi çevrenizle de tanıştırmak isteyeceksiniz.

Kalbi boş bir Terazi burcuysanız; size duygusal anlamda değer vermeyen kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız.

2021'in ilk dört ayında;

Yuvanız için daha büyük adımlar atacaksınız. Geleceğinizde bile bugünleri konuşacaksınız.

Bu aylarda herkese ''evet'' demeyin. 2021'in ikinci dört ayında;

İşyerinizdeki ekip çalışmalarında titizliğiniz artacak.

Bu aylarda sizi yorabilecek ağır diyet programlarına kapılabilirsiniz. 2021'in son dört ayında;

Bu aylarda birtakım hastalıklarla da uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Ortaklık tekliflerine aman dikkat!







ASTRO GÜNDEM

Merkür-Uranüs 120'liği, sosyal medya uygulamaları özelindeki birçok değişimin habercisi niteliğinde… Dünyada eş zamanlı olarak birçok mobil uygulama kullanıcı ilkeleri üzerinde değişikliğe giderken, bu uygulamaların açacağı temsilcilikleri konuşabiliriz.