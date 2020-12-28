Size duygusal anlamda ket vuranlara, emeğinize karşı değer göstermeyenlere, kalbinizi açmanıza rağmen buna beklediğiniz değeri vermeyen kişilere elveda dediğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Unutmayın, 2021'e girerken kimin kalbinin beyaz, kimin kalbinin siyah olduğunu da en iyi siz göreceksiniz. Güven ve sadakat duygusu, yeni yılda güçlü bir biçimde hissettiğiniz duygular olacak. Yorucu ve keyifsiz anları ardınızda bırakmaya çalışırken, 'Yıpranmış olsanız da yeni yıl sizin için adeta bir can suyu niteliğinde' diyor gök kubbe.



PUSULANIZ KALBİNİZ

Yeni ilişkiler kurmaktan ve doğru bir şekilde sosyalleşmekten geri kalmayacağınız bir yıla girerken, kalbinizi ağrıtan yükleri de ardınızda bırakmak isteyeceksiniz. Hayat stres yapmak ve endişelenmek için çok kısa, ancak beklemek için oldukça uzun. Öyle ki, güzel şeyler yaşamak için de beklemeyeceksiniz, adım atacaksınız. Gökyüzü size karşı verilen manevi desteğin artacağına işaret ederken, bu desteği en doğru biçimde değerlendireceğinizin de altını çiziyor. Verilen emeklerin değerini bilmekten ve hak eden kişilere hakkını vermekten geri kalmıyorsunuz. Birikimci yanınız ön planda... 14 Mayıs tarihinde şans gezegeni Jüpiter'in su burcuna geçişi, hayata dair planlarınızı size hatırlatabilir. Maddi anlamda yeni alternatifler ararken, yatırımlarınızı da gözden geçirmek isteyeceksiniz. Bu yıl, diğer yıllarda olmadığı kadar birikimci yanınız ortaya çıkacak. 2021 yılında bir yandan güvenmek, bir yandan da güven vermek isteyeceksiniz. Hayatınız yılın ikinci yarısında hız kazanırken, zamanı ve parayı doğru kullanmak konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysanız; sevgilinizle gelecek adına güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz. Kalbi boş bir Oğlak burcuysanız; karşılaşacağınız kişi daha önce hissetmediğiniz duyguları hissettirebilir size… 2021'nin ilk dört ayında;

Kalbinize dokunan kişilerden uzaklaşmayın.

Sizi yanlış etkileyebilecek kişilerin düşüncelerine körü körüne bağlanmayın. 2021'in ikinci dört ayında;

Yurt dışına çıkma planınız varsa yaz aylarını değerlendirin.

Maddi açıdan kimseye taviz vermemelisiniz. 2021'in son dört ayında;

Hayatınıza yeni bir soluk getirmekten korkmayın.

Yılın son düzlüğünde kimse ile ego savaşına tutuşmayın.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn iletişimi, turizm sektöründeki değişimleri gözler önüne serebilir. Yeni dünya düzeninde eğitim anlayışına yenileri eklenirken, okulların açılıp açılmayacağıyla ilgili gündemler oluşabilir.