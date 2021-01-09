Kalplerimizdeki yoğun duyguların elçiliğini yapan Venüs, dün yani 8 Ocak'ta saat 18:00'de toprak burcunun duygularını içinde yaşamayı tercih eden burcu Oğlak'a misafir oldu. Bu misafirlik öyle yabana atılır türden de olmayacak çünkü Venüs'ün bu seyri içimizde nokta koyamadığımız, finali veremediğimiz konulara yoğunlaşmamızı işaret edebilir.

Kişiler arası iletişim konusunda bambaşka bir evreye giriş yapacağımız toprak burcundaki Venüs geçişi aslında iletişim açısından ne kadar yanlış yaptığımızı da ortaya koyarken, birtakım yanlış anlaşılmaları da gün yüzüne çıkarabilir. Bu yanlışları görmek bir yandan farkındalığımızı arttırırken bir yandan da kalp kırmadan kendimizi ifade etmemize vurgu yapacak. Venüs'ün Oğlak burcundaki etkisi yalnızca kalplerimizde bir etki bırakmayacak, aynı zamanda evlerimizde, iş yerlerimizde, mahallelerimizde kullanmış olduğumuz teknoloji bağlantıları ve altyapıları da etkileyecek. Venüs 1 Şubat tarihine kadar Oğlak burcunda misafir olacak. İletişimdeki aksaklıklar, toplantılardaki kaymalar ve verilen sözlerdeki aksilikler, bunun yanı sıra da teknolojiyle sınanabiliriz. Arkadaşlıkları imtihandan geçirecek bir Venüs söz konusu…

Venüs Oğlak burcundayken neler konuşulur?

Ev için yapılacak harcamalar ve taşınma konuları.

Evli çiftler uzun zamandır planladıkları maddi birikimleri değerlendirmek için beyin fırtınası yapabilirler.

Kendisini gergin hisseden kişiler ev içinde çıkabilecek bazı gerginliklerin baş aktörü olabilirler.

Dürüstlük konusunda karşısındaki kişiden beklediğini göremeyenler büyük bir hayal kırıklığı içerisine düşebilir.

Anlaşmazlıkları çözmek, arabuluculuk yapmak her zamankinden daha çok olabilir.

Hukuksal süreçleri olanlar sonuca ulaşmak için biraz bekleyebilir, ertelemeler söz konusu olabilir.

İş değiştirmek konusunda kararlı olan kişiler bu kararlılıklarını kaybedebilirler.

İçsel muhasebe yapan ve kalbinin dediğini dinleyen kişiler çoğalırken, birbirini dinlemeden konuşan kişilere şahitlik edebiliriz.

Seyahat planları olanlar bu planları ileri bir tarihe konumlandırmak zorunda kalabilir.

Yeni bir iş için mülakat hazırlığında olan kişilerin gireceği heyecan da Venüs Oğlak burcundayken konuşulacak konulardan bir tanesi olabilir.



ASTRO GÜNDEM



Venüs-Mars 120'liği dünyada eş zamanlı bir şekilde sağlık kurumlarını gündeme getirebilir. Sağlık çalışanları konusunda önemli yaptırımlar ve kararlara imza atan ülkeler çoğalabilir. Üniversitelerin sağlık personeli yetiştirme konusundaki süreci değişime uğrayabilir.