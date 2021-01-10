Özünde aşk, tutku ve sevginin gezegeni olan Venüs'ün üzerinde durduğu konular sadece aşk, iç dünya ve ilişkilerdeki kırılmalar değildir. Venüs, sosyal hayatımızdaki sorumluluklarımızı ve maddi anlamda verdiğimiz kararları da yakından ilgilendirir. Ne zaman ne yapmasını bilen Oğlak burçları da bu konuda nasibini en çok alan burçlardan bir tanesi konumunda. Çünkü Venüs'ün Oğlak burcuna olan bu ziyareti öyle yabana atılır cinsten olmayacak. Aşk gezegeni, daha önce tamamlamakta zorlandığımız sorumluluklara noktayı koyma cesareti de verecek bizlere.

Kendimize yöneldiğimiz ve yoğun stresten kaçtığımız bu dönemlerde en çok da kendi başımıza kalmak ve kafamızı dinlemek isteriz. Venüs'ün etkisi bu noktada çok büyük olmasa da kendisini hissettirir cinsten olacak. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi hem fikir ayrılıklarının ne boyuta geleceğini, hem de bu boyutların yaratacağı fikir ayrılıklarını vurgulayacak.

Yaşantımızda ilerletmek isteğimiz planlarımıza karşı bir adım atmak istediğimiz günlerin de haberci olan Venüs, toprak burcundaki hareketi ile sonuca odaklanan tavrımıza güç katacak. Giriştiğimiz iş ne olursa olsun elle tutulur bir sonuç almak için var gücümüzle çalışmak isteyeceğiz. Duygularımızı da ön planda tutmamızın artılarını, işimize, görevimize ve planımıza dört elle sarılırken daha iyi anlayacağız. Her şeyin güzel olmasını dilediğimiz zamanlarda istediğimiz sonucu alamasak da olumsuz sonuçlardan ders çıkaracağımızın altınızı çiziyor Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi…

Kafamızı karıştıran konu ne olursa olsun sonuca ulaşma isteğiyle içimizdeki köklü bakış açısını değiştirecek ve kalıplaşmış doğrulardan çıkaracak olan Venüs, atalete kapılan kişileri de uyandıracak. Venüs Oğlak burcundayken aklımızın bir köşesinde yer edebilecek konular;

Bencillik

Maddi konular ve birikim

Gerçekçilik

Açık sözlülük

Dürüstlük

Sorumluluk

Kariyer Duygularımızın birbiri ile yarıştığı şu günlerde bir evin çatısı altında olan kişilerin de birbirleriyle olan yarışmasını, hırsını gözlemleyebiliriz. Venüs, Oğlak burcundayken duygularımızın tercümanı olan zamanları da beraberinde getirebilir. Gökyüzü Ocak ayının ilerleyen günlerinde de sürprizlerini saklamaya devam ediyor.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Satürn kavuşumu, gayrimenkul konusunda büyük projeleri olan şirketleri gündeme getirebilir. 30 Ağustos 2011'de Başak burcu döngüsünde kurulan Blockchain, piyasadaki gizli kapıları aralayabilir.