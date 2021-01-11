Dünya dönmeye devam ederken, sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynakları ile karşılamaya çalışıyor. Mavi gezegenimizin yorulduğunu şu sıralar daha çok hissediyoruz. Gerek mevsim normallerinin üstünde seyreden hava durumu, gerekse barajlarımızdaki su seviyesinin düşük olması bu yorgunluğun bir göstergesi. Buzulların erimesi, ani su baskınları, kuraklık gibi etmenler dünya üzerindeki biyoçeşitliliği de olumsuz yönde etkiliyor.



TEHLİKE KAPIDA

Karbon yayılımını en aza indirgemek ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen anlaşmalar mevcut. Bu anlaşmalar ile ozon tabakasındaki incelen yerlerin kendi kendini yenilemesi hedefleniyor. Türkiye'de ise son yıllarda güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve elektrikli araç gibi alanlara yapılan yatırımlar gün geçtikçe artıyor.

Kova çağında erken alınan tedbirlerin faydası büyük olur. Hatanın neresinden dönülürse kârdır.

Dünyada hızla artan insan nüfusu ve kentsel yapılaşma bazı hayvan dostlarımızın yaşam alanını tehdit ediyor ve böylelikle onları kendi ekosisteminin dışına itiyoruz. Sistemin çarklarını bozmak, iklim değişikliğini hızlandırıyor. Fabrikaların bacasından yükselen gri bulutlar yerine mavi gökyüzünü görmeye ihtiyacımız var. Peki araştırmalara göre neler yapılırsa daha sağlıklı bir dünyaya doğru ilerleriz?

Yenilenebilir enerji kaynakları daha revaçta olursa...

Fosil yakıtların kullanımına disiplinli bir kontrol getirilirse...

Aile politikaları ve artan nüfus üzerinde olumlu düzenlemeler yapılırsa...

Doğada kolayca yok olmayan elektronik ve kimyasal atıklar bilinçli kullanılırsa...

Dünyadan ihtiyacımız olanı aldığımız, fazlasına da 'Dur!' dediğimiz günler kapıda. Kontrolsüzce tükettiğimiz dünyamıza temiz bir sayfa açmak bizim elimizde. Denizleri, okyanusları kirletmemeli, tahıl ambarımız olan ve bizi besleyen toprağımızı atıklarımızla tahrip etmemeliyiz.

İhtiyacımız olmayan ama indirim çılgınlıkları yüzünden aldığımız eşyalar, elektronik aletler bizlere kısa mutluluklar verse de uzun vadede pek yararı olmayan davranışlardır. İklim değişiminin bir sebebi de bilinçsiz tüketimlerdir. Doğanın bize vermiş olduğu güzellikleri en doğru şekilde değerlendirmek ise atacağımız en güzel adım olacaktır.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Jüpiter kavuşumu dünyada eş zamanlı olarak doğal kaynakları konuşmamıza neden olabilir. Su kaynaklarının azalışı bazı ülkelerin ana sorunlarından birisi haline gelecek. 1776'da kurulan ABD, Plüton döngüsünden geçiyor. Daha büyük kırılmalar kapıda.