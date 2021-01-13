Bugün sabah saatlerinde gerçekleşecek olan Yeniay, Oğlak burcunda olacak. Toprak burcunda etkisini gösterecek olan Yeniay, son 1.5 yıldır uğraştığımız konuları da beraberinde getirecek. Eski konuların üzerine yeni haberleri ortaya koyarak etkisini hissettirecek. Gelin yeni yılın ilk Yeniay'ının yeryüzüne neler taşıyacağına hep birlikte bakalım.



YENİ HEDEFLER ÇIKACAK

Yılın ilk Yeniay'ında gizli saklı olan bazı konular gün yüzüne çıkacak. Bütün dünyayı eve kapatan salgının gerçek sahiplerinin aslında kim oldukları, yeni iddialar ve araştırmalar sonucunda bir bir ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra Yeniay'ın en önemli olayı olarak, yeni hedeflerin karşımıza çıkacak olmasını işaret ediyor gök kubbe. Geçtiğimiz yılın başında, toprak burcunda gerçekleşen Yeniay'ın etkilerini hatırlayanlar bilir. Amerika'nın Yeniay fazında gerçekleşen olaylar hâlâ dün gibi aklımızda. Yine Avustralya'da ortaya çıkan ve aylar süren orman yangınları da 2020 yılında gerçekleşen olaylar arasında… Önceki yıldan itibaren etkisini gösteren, bizleri adeta evlerimize hapseden Covid-19 virüsünü de listeye eklemezsek olmaz. Virüsün, laboratuvar virüsü olup olmadığını da bu dönemde yapılan araştırmalar ile öğrenmiş olacağız. Bugünden itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak olan Yeniay, bu olayların arka planında birilerinin olup olmadığını bizlere gösterecek. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını açıklamaları, dünyada büyük yankılar uyandıracak. Hazır olun! Hangi ülkenin hedef olduğunu, yazılıp çizilenler arasında nelerin olacağını da gökyüzü bizlere işaret edebilir. Ülkemizde neler olacağına bakacak olursak, Plüton, Yeniay ile iş birliği yaparken, ülkemizin astroloji haritasındaki 7. evi ile ilişkili olacak. Öyle ki;

Ülke genelinde savunma sanayisi üzerine yapılan yatırımlar konuşulabilir.

Uluslararası arenada söz sahibi olan şirketlerin köklü değişimlerine bugünden itibaren gerçekleşecek olan Yeniay ile birlikte şahit olabiliriz.



ASTRO GÜNDEM

Bugün Türkiye saatiyle 07:00'de yılın ilk Yeniay'ı Oğlak burcunda başlayacak! Türkiye'ye mal olmuş önemli şirketlerin içsel yönetimlerindeki birtakım kırılmalara tanıklık edebiliriz. 4 Şubat 2004'te Kova burcu döngüsünde kurulan Facebook, dijital diktatörlüğün ilk adımlarını atarken verilerini devlete sattığı ortaya çıkacak.