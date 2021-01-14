Yeniay gerçekleşirken, toprak burcunda hareket eden Mars, Kova burcundaki yolculuğuna yeni başlamış olan Satürn ile 90'lık yapıyor olacak. Henüz yeni taşındıkları burçlarda 90'lık yapacak olan bu iki malefik gezegen, geçmişteki siyasi konuları tekrar gündeme getireceğini işaret ediyor. Dünyadaki birtakım siyasi gelişmeler eş zamanlı olarak yaşanırken, Yeniay'ın etkisiyle gündemin tamamen değiştiğine tanıklık edebiliriz. Gök kubbe, sektörler için çeşitli oluşumları etkileyen bir sürecin çanlarını Yeniay'ın çalacağını işaret ediyor.



GEZEGENLER AKTİF

Geçmiş ve gelecek karşılaştırması yapabiliriz. Dün gerçekleşen Yeniay, ülkemizin natal haritasında etkili ve baskın olacak. Gökyüzü, Yeniay'ın aslında tüm yılın gündemini de belirleyecek güçte olduğunu işaret ediyor. Yeniay ile birlikte malefik gezegenlerin aktif olacağı bir dönem bizleri bekliyor olacak. Oğlak burcundaki bu Yeniay, geçmiş ile geleceğin sentezini yaptıracak bizlere…

Kendinizi dalgın ve yorgun hissedeceksiniz. Kişisel hayatlarınızdaki durgunlukların sebebinin, günlerdir ve haftalardır evlere kapanmış olmanın getirdiği atalet olduğunu düşünebilirsiniz. Yeniay, günlük işlerinizi var gücünüzle gerçekleştirirken bile üzerinizdeki dağınıklık, yorgunluk halini hissedeceğinizi vurguluyor. Bütün bu yaşadıklarınızı son 1.5 yıldır kullandığım 'atalet' kelimesini de içsel olarak hissedip yaşadığınızı fark edeceksiniz. Gerçekleşen Yeniay'da, eski defterlerin açıldığını fark edecek ve geçmişe döneceksiniz.



Yılın ilk Yeniay'ı nelere dikkat çekiyor?

Evraklar

Telefonlar

Gizli banka hesapları

Fotoğraflar

Kişisel veriler

Evler

Oğlak burcundaki Yeniay bizlere neleri hatırlatacak?

Maddi konulardaki hassasiyetimizi.

Eski ilişkileri.

İhmal ettiğimiz aile üyelerimizi.

Gelecek hedeflerimizi.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Plüton kavuşumu; teknoloji konusunda ülkemizin gençlerinden yeni fikirler çıkmaya başlarken, çocuklar ve hayvan haklarıyla ilgili yeni yasal düzenlemeler gündeme getirecek. Dünyadaki popüler tarikatların farklı görüntülerine şahitlik edebiliriz.

