KOÇ

Merkür'ün su burcundaki halinden destek alarak sevdiğiniz insanları kendi haline bırakmak isteyeceksiniz. Baskıcı tavırlardan ve sorumluluklardan az da olsa uzaklaşmak size iyi gelecek.

››› BOĞA

Özellikle 2006 yılından sonra evlilik yapmış bir Boğa burcuysanız bu süreçte ailenizle daha fazla ilgileneceksiniz. Çevrenizdeki insanları da çok farklı bir mercekte gözlemleyeceksiniz.

››› İKİZLER

Merkür'ün değişken hali size yarayacak. Sizi hızlandıracak, detaylı düşündürtecek ve sorgulayan tarafınızı ortaya çıkaracak. Özellikle kariyer bazlı olan değişimlerinize daha kolay adapte olabileceksiniz.

››› YENGEÇ

Merkür su burcundayken eski çevrelerinize ne kadar takılı kaldığınızı göreceksiniz. Son 2 buçuk yıldır tutulmalar sebebiyle aldığınız sorumlulukların sizi ne kadar yorduğunu fark edeceksiniz.

››› ASLAN

Üstünüzdeki o ataleti, o belirsizliği alacak Merkür… Örneğin ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar vereceksiniz. Bir yandan kişisel harcamalarınızı fazlaca düşüneceksiniz.

››› BAŞAK

Karşıt burcunuzda geçecek olan Merkür ile beraber sizi kimse tutamayacak. Bunu ben değil gökyüzü söylüyor. Hayatınızdaki hareket artacak.

››› TERAZİ

Özellikle 1982 yılında doğduysanız haritanızda bolca Terazi var demektir. Bir de Merkür, Venüs, Neptün ve Güneş de balık burcunda derken, 21 Mart'a kadar artık duygusal konularınızın içinden çıkmak isteyeceksiniz.

››› AKREP

Merkür su burcundayken planlar su yüzüne mi düşecek demeyin. Siz kendinizi bu süreçte daha iyi ifade edeceksiniz. Damarınıza basıldığı anda gerilebilirsiniz.

››› YAY

2021 yılında tutulmalar olmasa özgürlük olur mu? Olmaz. Yay burcunda dünyada adalet ve hukuk sistemi masaya yatırılırken sizin de hayatınızdaki ivme artacak.

››› OĞLAK

Yükleriniz azaldı ve öfkeniz bitti. Etrafınızda bolca genç var ve siz onlarla uğraşıyorsanız bugünlerde kaygınız artabilir. Unutmayın ki 1998'den sonra doğanlar çok farklı.

››› KOVA

İyicil tavrınız bütün dünyada hissedilecek. Merkür'ün 19 gün boyunca Balık burcunda kalması sizi bir nebze olsun yatıştıracak. Sorgulayan tavrınızı ortaya çıkaracaksınız.

››› BALIK

Merkür Güneş'inizin yakınlarından geçerken siz konuşulacaksınız. Atacağınız adımlar ve verdiğiniz kararlarla adınızdan söz ettireceksiniz. Yeni arayışlara ve yeni sektörlere kafa yorabilirsiniz.

Sonuç olarak özgürlüğe adım adım giderken kimseye baskı yapmayın. Kirli bilgilere ayak uydurup o bilgilere yenilerini ekleyenlerden olmayın...



ASTRO GÜNDEM

Sabah saatlerinde gerçekleşecek Ay- Satürn karesi, tüm dünyada toprak üstü zenginliklere kafa yorulacağını gösteriyor. Dinleri ilgilendiren tarihi eserlerin ve yapıtların toprağın altından çıkışına şahit olacağız. Sırlı kapılar aralanıyor.