Aşk çok güzel bir duygudur. Öyle güzel bir duygudur ki temeli sağlam olan aşkların sonu evlilik ile taçlanır, devamında ise canımızdan çok seveceğimiz evliliğimizin meyveleri olan çocuklar… Bu yazımda ilişki sürecinde zararsız gibi görünen ama uzun vadede duygularınızı suistimal ettiğini düşünebileceğiniz detayları kaleme aldım.



SAYGI OLMAYAN YERDE AŞKTAN SÖZ EDİLEMEZ : Bir kere sevdiğiniz insanın her şeyden önce sizi bir birey olarak kabul etmesi gerekir. Düşünceleriniz ona yanlış gelse bile bunu kesin bir dille reddetmek yerine sizinle saygı çerçevesinde fikir alışverişi yapabilmelidir. Gerçek aşk aynı zamanda hayat arkadaşınızı bulmak değil midir?



'AMA O ŞÖYLE, BU BÖYLE': İlişkide çoğu zaman karşı tarafa bir şeyleri beyan etmek ya da daha iyi anlamasını sağlamak için yapılan bu yersiz karşılaştırmalar, aşkın uzun ömürlülüğünü kısaltacak ve karşılıklı özgüvenin zedelenmesine sebep olacaktır. Sevdiğimiz insan bize özeldir ve onu "o" olduğu için severiz.



HATASIZ KUL OLMAZ: 'Bir ilişkide hata yapmayan bir taraf gösterin' desem eminim ki sessiz kalacaksınız. İlişkinin özünde hata yapmak vardır zaten. Önemli olan bu hataları geride bırakıp ders çıkarabilmek. Bir ilişkide hataların sürekli yüze vurulması güven duygusunu erozyona uğratır. Yapıcı eleştiri ile hata karıştırılmamalıdır.



HAYAT GEÇMİŞE TAKILI KALMAK İÇIN ÇOK KISA: Hepimiz ilk aşkımızla evlenmeyiz. Hayatlarımızda belli kırılmalar yaşarız ve bu kırılmalar bizi bugün olduğumuz kişi haline getirir. Sevdiğimiz insanla sürekli olarak geçmişi konuşmak ve onun sizi sürekli geçmiş konulardan yargılaması söz konusu bile olmamalıdır.



SUÇLAMAK KOLAYDIR: En küçük durumda bile gemileri yakan ve haklı olduğunuz taraflardan çok haksızlıklarınızı dile getiren bir birliktelik ne kadar uzun ömürlü olur? Uzun ömürlü olmasını bırakın, o kişiye ne kadar güvenebilirsiniz. En kolayı suçlamaktır, önemli olan kötü durumun içinden bile iyiye ulaşmak istemektir.



UMUDU KAYBETMEK SEVGİYİ KAYBETMEKTİR: Hayata dair umutlarınıza ortak olan ve iyi günde de, kötü günde de yanınızda olduğunu hissettiren kişilerle evlilik yoluna girmek ne kadar da güzeldir. Size sürekli umudunuzu azaltan yaklaşımlarda bulunan bir kişi ile hayatınızı devam ettirmek ise ne kadar da kötü bir duygu… Dolayısıyla umutlarınızı yeşertmeyen insanlar hayatınızda da olmamalı.



ASTRO GÜNDEM

Mars–Chiron 60'lığı "Son gülen iyi güler" dedirtecek. Aynı sektör içerisinde rekabet eden firmaların yapacakları herkesi şaşırtacak. 2009'un Mart ayında Balık döngüsünde kurulan UBER'le ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.